勞工處連續三日發出黃色工作暑熱警告　生效為時兩小時

勞工處今早（20日）10時30分再發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高，連續三日生效。處在中午12時30分取消，生效為時兩小時，



天文台指出，受一股偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣炎熱及有驟雨，今日部份時間有陽光，局部地區有驟雨，預測今日市區氣溫最高攝氏32度。在上午10時半，天文台在京士柏錄得的十分鐘平均暑熱指數為29.2。



▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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勞工處表示，由於工作暑熱警告現已生效，提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。僱主應評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並因應所識別的風險因素採取所需的預防及控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、提醒員工適時補充水分及休息。

僱員亦須遵照指示按時休息，如工作期間出現熱疾病的症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、噁心，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知僱主／管方作出適當行動。

▼5月8日 勞工處公布《預防工作時中暑指引》▼



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▼5月18日 首發工作暑熱警告▼

