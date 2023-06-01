工作暑熱警告｜未聽聞有地盤跟指引休息　搭棚工會：要如期交貨

勞工處連續兩日發出黃色工作暑熱警告，周三（5月30日）更歷時七小時，為生效至今最長。根據《預防工作時中暑指引》，紥鐵工人等極度勞動工種，每工作15分鐘應休息45分鐘。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德今（1日）於港台《千禧年代》表示，未聽聞有地盤執行《指引》建議的休息安排，有個別地盤管理人員則提示感不適工友自行停工休息，但需以如期竣工為依歸。他說，公私營工程項目，均要求承建商如期交貨，故承建商「跟《指引》是人情，唔跟是道理」。



根據《預防工作時中暑指引》，紥鐵工人等極度勞動工種，每工作15分鐘應休息45分鐘。（勞工處《預防工作時中暑指引》）

勞工處早前推出《預防工作時中暑指引》，並依據暑熱指數制定工作暑熱警告，共分為黃色、紅色及黑色三級，提醒僱主應安排戶外工作的員工適時停工休息，及採取相應消暑措施。

工會質疑政府及發展商「口就講職安」

何炳德指，未聽聞有地盤執行《指引》建議的休息時間安排，有個別地盤管理人員則向工友提示「如果唔舒服就入嚟休息」，但大前提是不影響工程進度，「休息幾耐都唔緊要，但唔好意思，麻煩你要如期交貨，咁樣其實等於無用。」

他又指，不論是公私營工程項目，均要求承建商如期竣工，故承建商按照《指引》行事與否，「跟是人情，唔跟是道理」，但他認為，政府及發展商「口就講職安，但工人咁樣趕法，係咪真係錢大於一切呢？」

天氣太熱 工友飲水飲到嘔

何炳德提到，部分公司會於酷熱天氣下向工友派發水果消暑，亦會放置製冰機，但為數不多，工友需自備風扇，亦要不停飲水，「但真係太熱，有人飲水飲到嘔。」

勞工處過去兩日連續發出工作暑熱警告。（資料圖片/林靄怡攝)

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼

