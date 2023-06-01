三款電器能源效益不達標即日起禁售　涉Miele電磁爐、伊瑪牌雪櫃

機電工程署今日（1日）表示，根據《能源效益（產品標籤）條例》，將Miele一款電磁爐、伊瑪牌一款直立式冷藏櫃，以及柏林牌一款儲水式電熱水器，從表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。進口商將登報通知市民，若公眾有查詢，可與相關進口商聯絡。



涉事產品包括：

．電磁爐



品牌：Miele

型號：KM7684（參考編號：I190085）

進口商：Miele (Hong Kong) Limited

．冷凍器具



品牌：伊瑪（Imarflex）

型號：IRF-80K（參考編號：U1-R200123）

進口商：萬利嘉實業有限公司

．儲水式電熱水器



品牌：柏林牌（berlin）

型號：UHP-10（參考編號：E200031）

進口商：恒達熱水系統設計有限公司

機電署指，按強制性能源效益標籤計劃，定時挑選表列型號的產品，進行能源表現監察測試，以查核有關產品是否符合向機電署遞交的能源效益及功能特性表現，而涉事三款產品的測試結果，未達相關的能源效益及／或功能特性表現，故決定將其從紀錄冊中剔除，當局已向相關進口商發出通知書。