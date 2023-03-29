電器能源效益標籤9.1擴至煮食爐、LED燈　擬修例禁售第5級電器

機電工程署推行強制性能源標籤計劃已15年，至今涵蓋冷氣機、雪櫃等8類電器，署長彭耀雄今日（29日）在傳媒聚會提到，計劃在9月1日實施第四階段計劃，將涵蓋範圍擴展至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐和LED燈，估計未來可節省約1.6億度電。

他又透露，擬修例禁止出售不達能源標準的電器。當局稱，正就有關修例進行研究，估計2025年可向立法會提交修例草案，暫定會針對禁售第五級能源標籤的電器，預料只佔市面產品數個百份點，影響不大。



彭耀雄表示，當局前年提升窗口式冷氣機、抽濕機和慳電膽的能源效益標準，舊有1級的電器已「降級」至3級，而新的1級窗口機和抽濕機，分別較舊有的1級可節省4成和2成用電，現時達1級能源標籤的電器已達100多個型號，較實施初期大增10倍，證明此舉能推動業界引入更節能的產品。

他又提到，政府將推行強制性標籤計劃第4階段，將涵蓋範圍擴至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐和LED燈，估計每年可節省約1.6億度電，相當於每年減少約7.5萬公噸碳排放，當局將會設立15個月寬限期，亦即明年底才會正式實施第4階段計劃。他預料4個階段合共可節省約11億度電，相當於約半個港島的全年住宅用電量。

機電署署長彭耀雄。（林穎嫺攝）

機電署助理署長（電力及能果效益）朱祺明補充指，當局每兩三年便會檢討強制性能源標籤計劃，包括擴大涵蓋範圍和提升標準，預料下一次檢討為明年，第三度提升標準，涉及洗衣機等產品，並會在2025年進一步擴大涵蓋範圍，當局將會就此進行研究，視乎哪些電器有最大潛力「慳電」，從而決定涉及哪些產品。據悉，電飯煲及暖爐將會納入研究。

他續指，外國已有法例禁售不符合最低能源效益標準的電器，惟本港暫未有相關法例，故當局已就此進行研究，預料結果明年出爐，屆時會諮詢業界，希望能得到業界支持，以將修例草案提交立法會。他表示，現時能源標準為1至5級，大部份電器已達1至3級標準，不達3級標準的電器只佔數個百份比，暫訂修例禁售的電器主要針對第5級的電器，相信「影響係有，不過就唔會好大。」

至於違規個案方面，彭耀雄表示，當局每年在市面巡查500至600次，檢查商鋪產品有否標示和獲得所需能源標籤、能源標籤是否合標準樣式等，並會檢控不達標的商戶。另外，他又指，署方至今已抽查680多款市面產品，以檢查是否達到所標明的能源效益，若連續兩次測試不達標，便會取消其評級資格。