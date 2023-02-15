消委會抽濕機｜中等抽濕級小米電費最平　三菱、LG能源效益最出色

香港春天潮濕，抽濕機常備家電之一。消費者委員會測試市面上14款抽濕機，發現惠而浦Whirlpool及金章牌Zanussi一款抽濕機安裝HEPA過濾器後量得每日抽濕量較機聲稱數值分別低約13.2%及23.1%，兩款能源效益級別亦分別降至2級及4級，消委會已經將有關測試結果交予機電工程署及海關跟進。



在能源效益方面，表現較佳為三菱電機Mitsubishi Electric及LG，在標準環境下每度電可抽取約3升水。測試亦發現，在屬中等抽濕級別下，金章牌料每年所需電費達258元，而小米Xiaomi則只需約173元，相差近五成。



消費者委員會測試市面上14款抽濕機。（消委會圖片）

消委會測試市面上14款抽濕機，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機，全部均屬壓縮式，其中二合一空氣淨化抽濕機樣本的售價由3,990至6,180元；抽濕機樣本的售價由2,099至6,080元。14 款樣本於標準環境下聲稱每日的額定抽濕量由8.5升至18升，而於廠商慣用環境下聲稱每日的額定抽濕量則由14升至30升。標準環境下每度電可抽取1.61升至3.06升。

消委會測試比較各樣本的抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度，發現惠而浦Whirlpool、金章牌Zanussi及伊瑪牌Imarflex量得的能源效率較低，在標準環境下每度電只可抽取不多於2升水。

▼消委會測試抽濕機 由低至高總評（不計算空氣淨化表現）▼



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至於表示較好的為三菱電機Mitsubishi Electric及LG在標準環境下每度電可抽取約3升水，其中三菱電機在廠商慣用環境下每度電可抽取約4.7升水，能源效率較佳。

在抽濕量表現方面，在標準環境下，聲稱抽濕量最高的東芝每日抽濕量超過17升，抽濕速度快，但其連同飛歌Philco、Panasonic、LG、日立牌Hitachi及伊瑪牌Imarflex量得的每日抽濕量較其額定數值低約0.6%至5.3%，而開利Carrier量得每日抽濕量較其額定數值高出23.8%。

惠而浦金章牌不符能源標籤 消委會已通知機電署海關跟進

惠而浦及金章牌隨機附送HEPA過濾器，該兩款樣本在有安裝過濃器下，標準環境下量得每日抽濕量較其聲稱數值低13.2%及23.1%；廠商環境下低約14.7%及41.0%，消委會已通知機電署及海關跟進。

此外，惠而浦及金章牌其能源標籤均標示為1級能源效益級別，但測試發現該2款樣本於沒有安裝HEPA過濾器時，能源效益級別達到1級；惟安裝過濾器後則分別只達2級及4級，在標準環境下量得的能源效率分別下降了20.2%及33.2%，已將測試結果轉交機電署跟進。

▼消委會測試抽濕機 估計每年所需電費（由低至高）▼



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測試量度樣本安裝過濾器後，在標準環境下（即溫度攝氏26.7度及相對濕度60%）的耗電量，並估算使用樣本每年所需的電費。假設每年使用樣本450小時並以每度電2元計算，抽濕量較高的東芝Toshiba每年估算電費最貴，達260元，同一抽濕級別的LG則只有194元，相差約34%。

抽濕量中等的金章牌料約電費258元，與同級別的小米Xiaomi約173元相差近五成。至於最平電費，則為抽濕量較低的正負零PlusMinus Zero一款抽濕機。