惠而浦、金章牌三款抽濕機能源效益不符標籤　機電署即日起禁供應

消費者委員會上月發表調查報告，指惠而浦DS242HG抽濕機及金章牌ZD2888抽濕機能源效益不符檢籤。機電工程署今（3日）公布，根據《能源效益條例》，因上述兩款抽濕機及另一款抽濕機及一款電視機的將從《能源效益（產品標籤）條例》訂明的紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。



相關抽濕機包括惠而浦（Whirlpool）的DS242HG及DS242HE、金章牌（ZANUSSI）的ZD2888及創維（SKYWORTH）的32STD6200電視機。



機電工程署表示，按《能源效益（產品標籤）條例》，定時挑選表列型號的產品，測試能源表現，以查核有關產品能源效益及功能特性，是否符合向署方遞交的表現。由於有三款抽濕機及一款電視機的測試結果並不達標，會從紀錄冊中剔除。

創維（SKYWORTH）32STD6200型號電視機亦禁供應

機電工程署又指，已向相關進口商發出通知書，進口商亦會在報章刊登通告，通知市民以下產品停止在香港供應，包括︰

品牌︰惠而浦（Whirlpool）

型號︰DS242HG、DS242HE

參考編號︰U2-D220003、U2-D220004

進口商︰惠而浦（香港）有限公司

電話︰3759 8155

電郵︰cs@whirlpool.com.hk



品牌︰金章牌（ZANUSSI）

型號︰ZD2888

參考編號︰U2-D200015

進口商︰大昌貿易行有限公司

電話︰3193 9888

電郵︰customercare@dch.com.hk



創維（SKYWORTH）32STD6200電視機。（網上圖片）

品牌︰創維（SKYWORTH）

型號︰32STD6200

參考編號︰T220132

進口商︰創維海外有限公司

電話︰2318 0500

電郵︰hksales@skyworth.com.hk



消委會發現兩款抽濕機數值較廠商聲稱低

消委會在2月公布的抽濕機測試中，包括上述的抽濕機，其中惠而浦的DS242HG總評有三星，售3,990元，估計每年所需電費為230元；至於金章牌的ZD2888僅得兩星，售3,690元，估計每年所需電費為258元。

當時消委會表示，惠而浦及金章牌抽濕機，隨機附送HEPA過濾器，測試發現在安裝過濾器下，標準環境下的每日抽濕量，較其聲稱數值低13.2%及23.1%；廠商環境下低約14.7%及41.0%。

同時兩款抽濕機能源標籤均標示為1級能源效益級別，但測試發現在安裝過濾器後，分別只達2級及4級，在標準環境下，能源效率分別下降了20.2%及33.2%。消委會當時已將測試結果轉交機電署跟進。