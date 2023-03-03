惠而浦、金章牌三款抽濕機能源效益不符標籤 機電署即日起禁供應
消費者委員會上月發表調查報告，指惠而浦DS242HG抽濕機及金章牌ZD2888抽濕機能源效益不符檢籤。機電工程署今（3日）公布，根據《能源效益條例》，因上述兩款抽濕機及另一款抽濕機及一款電視機的將從《能源效益（產品標籤）條例》訂明的紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。
相關抽濕機包括惠而浦（Whirlpool）的DS242HG及DS242HE、金章牌（ZANUSSI）的ZD2888及創維（SKYWORTH）的32STD6200電視機。
機電工程署表示，按《能源效益（產品標籤）條例》，定時挑選表列型號的產品，測試能源表現，以查核有關產品能源效益及功能特性，是否符合向署方遞交的表現。由於有三款抽濕機及一款電視機的測試結果並不達標，會從紀錄冊中剔除。
創維（SKYWORTH）32STD6200型號電視機亦禁供應
機電工程署又指，已向相關進口商發出通知書，進口商亦會在報章刊登通告，通知市民以下產品停止在香港供應，包括︰
品牌︰惠而浦（Whirlpool）
型號︰DS242HG、DS242HE
參考編號︰U2-D220003、U2-D220004
進口商︰惠而浦（香港）有限公司
電話︰3759 8155
電郵︰cs@whirlpool.com.hk
品牌︰金章牌（ZANUSSI）
型號︰ZD2888
參考編號︰U2-D200015
進口商︰大昌貿易行有限公司
電話︰3193 9888
電郵︰customercare@dch.com.hk
品牌︰創維（SKYWORTH）
型號︰32STD6200
參考編號︰T220132
進口商︰創維海外有限公司
電話︰2318 0500
電郵︰hksales@skyworth.com.hk
消委會發現兩款抽濕機數值較廠商聲稱低
消委會在2月公布的抽濕機測試中，包括上述的抽濕機，其中惠而浦的DS242HG總評有三星，售3,990元，估計每年所需電費為230元；至於金章牌的ZD2888僅得兩星，售3,690元，估計每年所需電費為258元。
當時消委會表示，惠而浦及金章牌抽濕機，隨機附送HEPA過濾器，測試發現在安裝過濾器下，標準環境下的每日抽濕量，較其聲稱數值低13.2%及23.1%；廠商環境下低約14.7%及41.0%。
同時兩款抽濕機能源標籤均標示為1級能源效益級別，但測試發現在安裝過濾器後，分別只達2級及4級，在標準環境下，能源效率分別下降了20.2%及33.2%。消委會當時已將測試結果轉交機電署跟進。