餐飲業界對外賣平台「又愛又恨」　金記冰室料佣金下調外賣或減價

競爭事務委員會今（6月1日）公布，由於Foodpanda及Deliveroo戶戶送兩大網上外賣平台，與合作餐廳所提出的獨家合作或價格限制等條文，或有損市場競爭，已商討修訂及刪除相關條文的細節，並得到他們的承諾，通過公眾展開諮詢後將會實施。

餐飲聯業協會會長黃家和歡迎新措施，稱業內對外賣平台的態度為「又愛又恨」，感到不滿但只能接受，期待競委會可推動兩大外賣平台提升服務水平及減低佣金。至於金記冰室則已選用Foodpanda，負責人徐汶緯解釋獨家合作後，被收取的佣金更低廉，並可增加市場推廣的途徑。他估計未來開放競爭後，佣金可降低，減輕餐廳成本，外賣點餐亦有機會減價，達至雙贏的局面。



外賣全年佔餐飲界100多億元 佣金涉及金額龐大

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，歡迎競委會的措施，認為有競爭才有進步，相信修訂或刪除有關條文後，消費者的選擇將更加豐富。他透露，數個月前美團曾與協會聯絡，希望與業界加深認識，因此認為限制兩大外賣平台與餐廳獨家合作，外賣平台或要考慮向用戶推出儲分優惠，或比拼送餐服務等，最終餐廳及消費者可共同獲益。

過去三年疫情爆發期間，市民避免受感染轉為外賣。黃表示，外賣在高峰期曾佔生意額的30%以上，惟社會復常後逐步回落至逾10%。但他指出，餐飲業界的規模龐大，即使外賣的市佔率減少，全年仍佔其中的100多億元，可想而之佣金的金額亦相當驚人，但未來開放競爭後，外賣平台可能減低佣金。

美團旗下香港外賣平台「KeeTa」，已於旺角搶先投入服務。（資料圖片／張浩維攝）

外賣平台收逾30%佣金 黃家和稱業界「又愛又恨」

問到業內人士會否認為兩大外賣平台收取的佣金過高。黃表示業內對外賣平台的態度為「又愛又恨」，雖然部份感到不滿，但只能接受：「一路都有呻呀，平台收嘅佣金超過30%，賺埋都畀返外賣平台，但唔通過佢又冇生意。冇辦法啦。」

過去亦曾有不少新晉外賣平台作出挑戰，最終亦只能黯然離場，例如過江龍Uber Eats等。但黃認為，美團市值達過千億規模，財力甚至超越目前兩大外賣平台，加上在內地累積多年的營運經驗，相信可帶來激烈競爭，形式「三雄鼎立」的局面，「大家可以放長雙眼睇住佢哋點打呢場仗。」

「獨家合作享更低佣金」

稻苗飲食專業學會會長、金記控股有限公司主席徐汶緯表示，旗下金記冰室雖然曾經同時間採用多間外賣平台，但經考慮下已選用Foodpanda作為獨家合作平台。他解釋主因是對方收取的佣金更低廉，並增加市場推廣的途徑，例如Foodpanda在廣告加上金記冰室的商標圖案。

新措施實施後 外賣點餐有機會減價

問到競委會實施相關措施後，會否考慮放棄獨家合作。徐則表示目前未有決定，相信屆時視乎市場情況再作考慮。他並指，若網上外賣平台的佣金在競爭下有所降低，由於成本壓力減輕，相信外賣點餐價格亦有機會調低，達至雙贏的局面。

徐亦指，雖然社會復常後外賣的比例大幅減少，但仍有少部份顧客已習慣外賣，因此仍需要網上外賣平台的協助。他解釋由於人手短缺，若分店以時薪80元至90元，聘請專門的外賣員，即使每小時負責四單外賣，平均每單成本亦逾20元：「所以係計唔到數冇錢賺，你見未有外賣平台之前，好多餐廳已經係外賣自取。」