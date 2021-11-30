Uber Eats年底撤出香港　即日停止現金交易　用剩點數2方法處理

Uber今（30日）宣布，下月31日晚上11時59分起終止Uber Eats平台在香港運作，外賣一族少了一個外送平台，Uber Eats今在App內向用家公布消息，除感謝5年來支持，並指出結束營運後，帳戶尚餘點數可在 Uber 叫車服務中繼續使用，或申請全額退款。

除了以信用卡支付，Uber Eats原本也可使用現金，但Uber Eats App今日發通知稱，已暫停使用現金作為付款方式，至結束營運前，用戶必須以電子付款方式，如信用卡支付訂單。



Uber Eats自 2016年在香港開拓外賣服務，不設最低消費為最大賣點。除了以信用卡支付外，Uber Eats也可使用現金支付，同時可透過信用卡及paypal等方式為帳戶增值Uber Cash，用來支付行程車資、Uber Eats 訂餐費用，而透過 Uber Rewards 計劃、客戶服務（或包括退款）和禮品卡等途徑，亦可增值Uber Cash。

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尚餘點數可在叫車服務中使用，或申請全額退款。（Uber Eats App截圖）

尚餘點數可在 Uber 叫車服務使用 或申請全額退款

Uber 今日以電郵及App內通告通知用戶，指 Uber Eats 在服務港人五年後，將在今年 12 月 31 日晚上 11 時 59 分終止在香港的服務，而在往後的日子將透過 Uber 繼續提供交通平台服務，並形容結束 Uber Eats 是艱難的決定，對離開香港感到難過，又感謝用戶、送餐人員、合作餐廳等的支持。目前的尚餘點數（Uber Cash）可使用至結束營運前，結束營運後帳戶的尚餘點數則可在 Uber 叫車服務中繼續使用，或申請全額退款。

Uber今（30日）宣布，下月31日晚上11時59分起終止Uber Eats平台在香港運作。（Uber Eats fb）

暫停現金支付 客戶服務運作至明年1月31日

另一通告則提醒用戶，Uber Eats已暫停使用現金作為付款方式，顧客必須以電子付款方式，如信用卡支付訂單。Uber Eats的客戶服務將運作至明年1月31日，如有疑問可透過App聯絡客戶服務單位，Uber Eats將於24小時內回覆。