Uber Eats香港年底停運　三雄鼎立局面不再　業界剖析3大生存挑戰

Uber今（30日）宣布，將於下月31日終止Uber Eats平台在香港的運作，並聚焦拓展Uber Taxi業務，意味本港外送平台三分天下局面不再。

餐飲聯業協會會長黃家和接受《香港01》訪問時分析指，疫情回穩，市民回復外出用膳意欲，令外賣平台生意趨向挑戰，且本港外賣平台市場漸見飽和，未有充足「彈藥」勢難穩步發展；另行內以車手及步兵制作為主力，人力資源管理等問題陸續浮現，相信亦構成經營壓力。

香港互動市務商會創會會長方保僑則指，Uber香港早前收購的士網約平台HKTaxi，且Uber Eats在港的市佔率相對較低，相信停運是內部經權衡下的商業決定。



Uber今日（30日）宣布，將於12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作。（資料圖片）

黃家和：外賣平台唔易做 好多都係燒緊錢

黃家和指，隨著疫情回穩，市民外出用膳意欲增多，因疫情急冒起的外賣平台生意亦連帶面臨挑戰。其二是本港外賣平台市場漸見飽和，各大公司作風亦見進取，但能否站穩陣腳則視乎公司資源投放及財力分配，「依家做外賣平台都唔係咁易做，好多都係燒緊錢，要睇自己本身夠唔夠彈藥。」

Uber Eats宣布12.31深夜終止香港平台運作：更專注出行平台服務

Foodpanda早前爆勞資糾紛 餐飲業憂外賣平台問題浮現

他又指，另一間外賣平台Foodpanda早前爆發勞資糾紛，車手罷工要求調整接單服務費，他相信涉及人力資源管理等問題陸續於行內浮現，相信亦對經營構成一定壓力。

至於對餐飲業界的影響方面，他指，大部分餐廳均與數間外賣平台合作，隨著Uber Eats著停運，拆卸相關裝置等後續安排相對簡單，但錢銀交易或帳目結算則需要妥善處理。

（圖片由讀者提供）

方保僑：Uber發展出行平台潛力更大

香港互動市務商會創會會長方保僑則指，Uber於全球經營的業務廣泛，非只專注於外賣平台業務，且Uber Eats在港的市佔率相對較低，相信停運是內部經權衡下的商業決定。他續指，Uber香港早前收購香港的士網約平台HKTaxi，其發展潛力更大，亦相信較有利可圖，將業務重心轉移亦是明智決定。

他又指，疫情加速外賣平台的相互競爭，「當你又唔係最快、最平、最多餐廳選擇，如果預期無法下調營運成本，停運係及早止蝕做法。」

外送平台三強鼎立 foodpanda活躍戶達127萬

根據第三方平台App Annie數據，foodpanda、Deliveroo及Uber eats在今年4月的活躍用戶人數分別約127.33萬、62.53萬及28.94萬。另外，數據平台measurable ai（量數AI）在5月18日公布的外賣市場調查報告顯示，今年首4個月，Foodpanda在香港外賣市場市佔率達51%，位居首位；緊隨其後的是Deliveroo（戶戶送），市佔率有44%；而Uber Eats市佔率僅有5%，排行最尾。

去年年初疫情爆發後，「叫外賣」及「送外賣」興起，市民對外賣App不再陌生，形成Uber Eats、Foodpanda及Deliveroo三個外送平台鼎立局面。

Uber Eats最遲登陸香港 市佔率最低

剛宣布今年12月31日晚上11時59分終止香港外賣平台業務的Uber Eats，因其網約車平台Uber而為人熟悉，Uber於2014年推出首個延伸產品、正是Uber Eats餐飲外送服務，並於2016年正式進駐香港。Uber總部位於美國，營運據點分布在全球近800個大城市，Uber Eats全球則有近40個國家及地區正使用。

Deliveroo估計市值達390億港元

3間外送平台中，以Foodpanda在香港開業時間最長，2012年在東南亞成立，總部位於德國的「熊貓」，2014年登陸香港市場。另一龍頭Deliveroo於2013年在英國創立，在當地是第三大外賣平台，於2015年正式登陸香港，外電估計市值可能高達50億美元(390億港元)。