彌敦道190號評級擬降至二級歷史建築　上環彭裕泰茶莊擬評三級

撰文：林穎嫺
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尖沙咀三級歷史建築彌敦道190號早前獲屋宇署批出拆卸圖則，再次惹起社會關注保育問題，古物古蹟辦事處早前建議將該戰前洋樓「連升兩級」至一級歷史建築，但遭古物古諮委員會委員質疑。古諮會今日（2日）公布的最新文件顯示，評審小組重新檢視後，決定將彌敦道190號的擬議評級降至二級歷史建築。
另外，灣仔消防局同樣擬評為二級，而上環「彭裕泰」茶莊、前沙田鄉事委員會辦事處和半山英華女學校前幼稚園校舍，則同樣擬評為三級歷史建築。古諮會將於下周四（9日）開會審議。

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文件指，古蹟辦最新建議，將尖沙咀彌敦道190號的戰前洋樓建議評為二級歷史建築，評審小組亦已檢視有關建議，即較早前的建議降低一級，仍有被清拆的可能。

根據古蹟辦資料，彌敦道190號為4層高商業樓宇，屬於私人物業，建於建於1932至1933年，亦即該洋樓已屹立尖沙咀達約90年。該洋樓早年設地舖，屬「下舖上居」建築，設計受裝飾藝術及新古典主義影響。

惟古諮會在去年底的會議審議彌敦道190號的升為一級歷史建築的建議時，委員普遍對建議有保留，直言內部結構「面目全非」，欠缺原真性，故發還評審小組重新審視。

地標灣仔消防局擬評為二級

文件又提到，評審小組亦已檢視另外6個歷史建築，建議將灣仔消防局評為二級歷史建築，而前沙田鄉事委員會辦事處、上環文咸東街113號，以及西營盤高街20號的唐樓則擬評為三級歷史建築。

根據資料，座落在灣仔軒尼詩道435號灣仔消防局，建於1941年，樓高4層，屬於二戰時期的建築物，被譽為本港現存最古老的消防局，該局採用現已絕迹的栗紅色外牆和復古風格露台設計，但相較現時的標準式消防局，其規模較細。另外，建於1927年的西營盤高街20號曾在2018年獲投資者以4,200萬元全幢收購。

值得注意的是，上環文咸東街113號的唐樓建於1931年，屹立上環92年，地舖為已有130年歷史的老字號「彭裕泰」茶莊，現時仍經營中式茶葉的批發和零售。

根據「文化葫蘆」和facebook專頁「香港老舖記錄冊」的資料，「彭裕泰」是文咸東街僅存的30年代歷史建築，罕有地由茶莊獨佔整幢4層高的唐樓，茶莊的玻璃櫥窗鑲嵌着30年代的歐洲花磚。

另外，位於半山羅便臣道76號的英華女學校前幼稚園校舍亦擬評為三級歷史建築。文件指，該校建於1926年，幼稚園大樓的歷史可追溯到1911年，建築物樓高一層，呈不規則形狀，與中式涼亭相似，其建築風格屬20世紀初英國流行的工藝美術風格。古蹟辦在2010年擬為其評為三級時，接獲反對意見，但現時有關建議已獲英華女校支持，故古蹟辦將項目重新提交予古諮會審議。

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