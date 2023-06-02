大坑西邨重建｜近20%住戶未交資料聲明 平民屋宇：或當黑戶收樓

政府在2020年施政報告宣布重建大坑西邨，事隔至今近3年，居民租約一再被延期至本月底。平民屋宇有限公司今日（2日）舉行就資格審核結果和回遷安排舉行傳媒簡介會，該公司代表指，至今仍有近兩成住戶逾期未提交「住戶資料聲明書」，強調會酌情處理近日提交的文件，但若住戶一直不提交，或將會當「黑戶」處理，向法庭申請收樓，而相關租戶將會失去每人10萬元賠償和回遷資格。



另外，已提交聲明書的約1,012租戶中，不足70%已符合回遷資格，若願意自行租樓或到過渡性房屋，一人家庭可獲發54萬元租金津貼，以5年重建期推算，即每月津貼僅9,000元，最後搬遷期限為明年3月。



政府計劃重建大坑西邨，至今仍有兩成住戶未交「住戶資料聲明」。（資料圖片）

約32%遞交資料聲明住戶不符合回遷資格

平民屋宇有限公司在傳媒簡介會表示，至今合共收回1,012份「住戶資料聲明書」，佔住戶總數82%，當中約67% 租戶完全符合或部分符合回遷資格；約32%則完全不符合資格，主要原因包括：戶主或個別家庭成員擁有物業、正享用政府資助出租或出售房屋、並非租約登記住戶成員或並非實質居住在該單位等。

根據資料，至今仍有18%（224戶）仍未交回有關聲明書。平民屋宇有限公司代表表示，雖然提交聲明書的限期早在4月30日截止，但若居民近日繼續補交，除非出現資料轉移等不公平情況，否則公司仍會盡量考慮處理其資料。他續指，若住戶一直不交回聲明書，或會將有關住戶當作「黑戶」，只能申請收樓，「因為佢留喺度嘅身份只係租客，並不是業主。」

大坑西邨以往為寮屋區，為安置受大火影響的居民，政府於1961年以特惠地價批地給私人公司「平民屋宇有限公司」興建大坑西邨。（資料圖片）

至於回遷安排，平民屋宇指，必須符合全數4個條件：

1/ 已登記核實及載列於平民屋宇與租戶訂立的租約附表上

2/ 以大坑西新邨的單位為唯一居所

3/ 現時沒有享用公營房屋福利

4/ 沒有在香港擁有住宅物業



平民屋宇將向合資格居民發放重建期間的租金及交通津貼，並提供兩個搬遷安排：

1/ 在重建期間自行租住臨時居所或透過駐邨社工隊協助推薦申請過渡性房屋

2/ 領取一次性津貼並永久遷出



在租金及搬遷津貼的計算方法，以一個一人家庭家庭為例，如選擇自行安排臨時居所或人住過渡性房屋，將可獲發54萬元租金津貼及合共港幣3萬元搬遷津貼，以5年重建期計算，每個月租金津貼即9,000元。

至於不合資格人士，則可獲發放一筆過「特惠搬遷津貼」，每位租戶10萬元，上限為70萬元，惟相關人士不會獲發回遷安排。

平民屋宇指，理解住戶需時考慮重建和回遷安排，故會設兩個月考慮期，而為鼓勵住戶盡快搬離單位，若住戶在簽署退租協議後6個月內搬遷，簽約當日即可優先獲發兩成租金津貼，其餘金額則會在正式遷出時發放，期間亦可享免租優惠，最後搬遷期限為明年3月。