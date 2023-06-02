港鐵短貴長平未解決　鑽石山坐少個站到何文田　比下站紅磡貴2元

港鐵6月25日起敲定加價2.3%。港鐵過往部份路段出現「短貴長平」的問題，即部份短途路線的票價，反而較更長途的車程昂貴，過往港鐵以歷史原因為解釋。今年3月完成的票價調整機制檢討中，政府指會允許港鐵以更大幅度，調整涉及票價不規則的車程。

過往「短貴長平」的其中一大例子，涉及鑽石山站的車程，經屯馬線往何文田站，原本較紅磡站要再坐少一個站，卻較紅磡站貴2元。根據最新車費表，鑽石山站往何文田站，仍較前往紅磡站較2元。

港鐵票價結構關注組成員紀俊安表示，今次所調整的票價，跟乘客期望出現落差，未見港鐵著手處理部份問題。他認為港鐵需訂立一套更公開、透明，且容易理解的車費結構，讓乘客得到公道、合理的車資。



▼3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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按最新可加可減方程式的計算結果：



整體票價調整幅度＝0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2%） ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動（3.6%） — 生產力因素（0.8%）＋去年轉撥（0.5%）* — 0.2%^＝2.3%



*由於去年凍價，有0.5個百分點加幅延後至今年追加

^今年特別安排，將0.2個百分點加幅延至明年



鑽石山站去何文田站車費$8.9 去紅磡站$6.9

過往「短貴長平」的其中一大例子，為屯馬線通車後，鑽石山站來往何文田站及紅磡站的票價差距。屯馬線貫穿鑽石山站、何文田站及紅磡站。過往只有觀塘線時，鑽石山往何文田需乘坐八個站，但屯馬線通車後，只需乘坐四個站；前往紅磡站更毋須再轉車，只需於屯馬線乘坐五個站。然而，在今次加價前，鑽石山來往何文田站，較來往紅磡站，昂貴2元。

雖然政府指可以更大幅度調整有關問題，不過根據今次的新車費表，鑽石山站來往何文田的車費為8.9元，來往紅磡的為6.9元，差距仍然為2元，未見有收窄差距。

(港鐵「屯馬線」網站截圖)

今年3月完成票價調整機制檢討時，政府曾指，票價不規則的情況會透過每年的票價調整逐步處理，並指允許港鐵以更大幅度調整涉及票價不規則的票價，以加快理順有關情況。所謂加大幅度，當局指，港鐵可向上或向下調整個別車程的票價，而調整幅度會由原本在整體票價調整幅度上加或減5%，改為加或減8%。

▼3月21日 港鐵票價調整機制公布▼



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黃竹坑來往旺角及旺角東差距反擴大

至於「同區過海不同價」，以黃竹坑來往旺角及旺角東為例，前者原價為12.5元，加價後為12.8元；後者原價15.2元，新價為15.6元。兩者在加價前，本身已相差2.7元，加價後卻進一步達至2.8元。

港鐵票價結構關注組成員紀俊安（右一）（港鐵提供）

港鐵票價結構關注組：與乘客期望出現落差

港鐵票價結構關注組成員紀俊安表示，鑽石山的「短貴長平」，以及旺角站的「同區過海不同價」問題，未見港鐵於是次票價調整中處理。他續指，時任運輸及房屋局局長陳帆曾表示，最快三年能夠理順一半不規則車費組合，然而今次的調整未有着手處理，與乘客期望出現落差。

紀俊安續指，當屯馬線不平衡車費他日完全理順時，屆時可能又會面對北環線通車後，來往新界東及新界西票價不合理地昂貴的情況。他認為，長遠而言，港鐵需訂立一套更公開、透明，且容易理解的車費結構，讓乘客得到公道、合理的車資。