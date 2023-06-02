廣華醫院新急症室求診者急增　孕婦陪丈夫求診︰緊急都要等兩個鐘

廣華醫院新急症室周三（5月31日）啟用，院方今日（2日）宣布由於近日求診人數急升三成，籲病情穩定及輕微的非緊急病人盡量往普通科門診及私家醫生求醫。今午的廣華醫院急症室，現場屏幕顯示輪候時間最長須超過8小時。有孕婦陪伴肚痛丈夫求醫，指丈夫被列「緊急」級別，但等了逾2小時仍未能見醫生。



另有病人稱今早8時前來排隊，到4時許仍未能見醫生，已等超過8小時，批評新急症室安排混亂，屏幕雖顯示已到其號碼，但仍被告之「要叫名先睇得」，又稱今早沒擴音器要靠醫護「人肉叫名」，未必所有人能聽到。



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今午次緊急及非緊急病人輪候時間最長要超過8小時

下午3時許的廣華醫院急症室坐滿求診病人，顯示屏顯示次緊急及非緊急病人輪候時間最長要超過8小時，並有「廣華大使」協助在場病人。記者觀察到，急症室門口的自動門運作不暢順，偶爾會卡在一個位置，只有一個較少的空間可供人出入，輪椅及病床無法能過，需要等數分鐘才會恢復正常運作。

現場有大批病人輪候，其中懷孕4個月的魏太表示，丈夫因肚痛到急症室求醫，因生怕他暈倒故到醫院陪同。她稱分流中心雖扭丈夫列作「緊急」病人，但等候兩小時仍未能求醫，「有人仲等咗8個鐘」。她稱因沒錢看私家醫生，故無奈要排公立醫院急症，又指廣華自轉新急症室後「冇位坐，又嘈咗好多，出面咁闊應該整啲凳畀人坐。」

背痛女病人等候近9小時仍未見醫生

另一病人鍾小姐因腎臟有毛病，一直在廣華醫院求醫，今早見背痛及不適，生怕病情有異故到廣華急症排隊。她稱今早8時已到醫院，至4時許仍未能見醫生，等候近9小時。她指出，雖然在舊廣華急症室也遭遇過排許久的情況，但新急症室明顯安排混亂，指顯示屏雖顯示已輪候到其號碼，「但入去又話唔睇，要等叫名，等咗一個鐘都未叫」，又稱留意到今早分流站無擴音器，要靠醫院「人肉叫名」，坐另一邊的病人難以聽清。

病人原料急症室新啟用會有更多醫生 想不到須久等

柯先生今早9時到急症室，至下午4時許仍未能見醫生，等候近8小時。他稱早前確診新冠肺炎後，一直有頭暈等後遺症，看過數次私家醫生仍未見改善，故今日到急症室求醫。他指以為廣華急症室新啟用，會有更多醫生，故選擇廣華，未料要等8個小時，「直頭混亂，要等咁耐，好似得一個醫生咁，我等到6點就走㗎喇。」