荷里活廣場兇案｜開心香港項目開幕禮取消　大專比賽如期商場進行

鑽石山荷里活廣場今日（2日）發生駭人兇案，兩名女傷者身中多刀後送院不治。明日（3日）舉行的「開心香港」項目觀塘美食市集開幕典禮及海洋公園「Chill All Night」啟動禮，主辦當局公布取消，原因是今日發生不幸事件，認為明日不適宜舉行有關典禮，故取消相關典禮，但活動如常進行。



香港稅務學會主辦的「全港大專生稅務辯論比賽」明起一連兩日在鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場進行，稅務學會回覆查詢指會如常舉行。



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觀塘美食市集如常舉行

民政事務局今晚公布，明日在觀塘海濱花園旁「發現號」舉行的「開心香港」美食市集將於早上10時開放予公眾參與，但活動的開幕典禮及開幕表演將取消。

開幕典禮原定由財政司司長陳茂波及民政及青年事務局局長麥美娟主禮，不過因今日鑽石山兇案，決定取消相關安排。

至於明日晚上舉行的「開心香港」海洋公園「Chill All Night」啟動禮也宣布取消。園方稱因鑽石山事件，認為不適宜在明日舉行啟動禮，故取消典禮安排，但活動如期開始。啟動禮原定有財政司副司長黃偉綸、海洋公園公司主席龐建貽、行政總裁黃嗣輝等出席。

在維園舉行的「家鄉市集」，嘉年華啟動禮將有政務司司長陳國基及中聯辦主任鄭雁雄出席，但暫未知會否取消。