鑽石山荷里活廣場兇案｜目擊者指途人助擒疑兇：有人拎凳拍佢個頭

今日（6月2日）傍晚鑽石山荷里活廣場謀殺案，2女慘遭1名男子用魚生刀捅死，場面觸目驚心，嚇煞商場途人。當時除有多人協助中刀女子急救外，亦有人嘗試制服疑兇。1名男子接受傳媒訪問時表示：「（疑兇）好似有啲傻，個男人冇出聲」、「同行女人大叫救命，初初都冇叫救命，被插幾刀後先叫救命！」他續稱，疑兇其後毆打及用刀插向該名女子，其他熱心人士嘗試將其制服，「有人拎凳拍佢（疑兇）個頭，佢就停手，呆咗企喺度。」



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據網上流傳片後可見，案發後疑兇站於商場圍欄邊，一臉冷漠凝視警員，警員則手持盾牌喝令他放低刀，其後疑以胡椒水槍將他制服在地。當時曾有1名男子手持兩張圓凳站於旁邊，其後離開，以免阻礙趕抵的警員處理事件。

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