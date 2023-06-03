許樹昌指第六波疫情正爆發　確診人數料高位排徊多數星期

口罩令已在3月1日撤銷，社會終宣告復常。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今（3日）在商台節目《政經星期六》表示，新冠肺炎在三年間已成為風土病，「可以話轉去另一個階段」，近日不少市民首次及第二次感染，為第六波疫情爆發，確診人數已見頂，正在高位徘徊，預料持續多數星期後才回落。接種疫苗方面，他指世衞已建議藥廠以變異病毒株XBB製作疫苗，估計年底將會推出，非高危組別市民可等待新疫苗。



中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

許樹昌表示，新冠肺炎在三年間已成為風土病，「可以話轉去另一個階段」，估計患者以輕症為主，可當作一般的呼吸道感染，同時根據世衞的建議毋須再高度戒備。他指，近日不少港人感染變異病毒株XBB，部份為首次或第二次感染，可形容為爆發第六波疫情，惟目前確診人數已見頂，正在高位徘徊，預料持續多數星期後回落。

許又指，由於變異病毒株XBB表面的棘蛋白有巨大變化，免疫逃逸強，第一及第二代疫苗的保護效能大打折扣，但他強調接種後仍可產生T細胞反應，有效減低重症或死亡風險。

非高危組別市民可等待新疫苗

許引述衞生防護中心建議指，50歲以上人士，18歲以上的長期病患者，6個月以上免疫系統失調的人士，以及醫護人員及孕婦，均可考慮再接種補充疫苗。至於6個月至17歲的兒童及青少年，則應接種3針。但他表示世衞已建議藥廠以變異病毒株XBB製作疫苗，估計年底將會推出，認為非高危組別市民可等待新疫苗。

▼3月1日 口罩令撤銷▼



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圍堵政策為本港帶來損失︰得益係多咗人可以陪屋企人

回顧三年的新冠疫情，許樹昌表示，最初幾波疫情爆發實屬沒辦法，由於當時本港接種率低，只能以圍堵政策抗疫，最終帶來不少損失，但他笑指「得益係多咗人可以陪屋企人。」其後第五波爆發，每日錄數萬宗個案，大量患者逼爆醫院，他認為當時應盡快實施家居隔離。

作為政府專家顧問，許強調其解說基於數據，市民需要接受，但坦言最大挑戰為說服市民接種疫苗。他又指，曾經歷SARS、豬流感、新冠肺炎共3個疫情，認為時間最短的SARS最為困難，至於新冠疫情的工作環境最好，亦在短時間內已有核酸檢測及抗病毒藥，「但（長達3年）時間令到你好攰。」