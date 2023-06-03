兩元乘車｜林世雄稱加強執法阻「冒用」　宣傳教育免「長車短搭」

社會有聲音要求檢討二元乘車優惠計劃，運輸及物流局局長林世雄今日（3日）在商台節目表示會就兩元乘車計劃加強執法及宣傳，希望合資格長者乘車時選擇合適的路線，避免「長車短搭」，亦會加強執法，如有人使用其他人的證件會高調調查。



對於多間巴士公司由父親節起（18日）加價，林世雄表示有關加幅已盡量減低對市民的影響及考慮到維持巴士公司財務的可持續性，認為加價幅度不算多。他預料復常期間會再有公共運輸機構或會再度申請加價，指政府會為市民把關。



運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

林世雄在商台節目表示，兩元乘車優惠推行數年受市民歡迎，對於坊間的質疑，例如增加庫房負擔等，他表示當局會不時審視政策情況，並會加強打擊濫用（冒用），高調執法並截查，透過宣傳及教育，希望長者乘車時揀選適當的路線，避免「長車短搭」。

巴士加價加幅已盡量減低對市民的影響

對於公共交通工具加價，林世雄表示，疫情期間巴士的乘客量下跌，巴士公司去年申請加價時，本港仍未開始復常，因此提出加價達五成或劃一加兩元等。惟1月8日起本港恢復通關，乘客量逐步回復，當局以最新的數據，並考慮到巴士公司服務質量等一籃子因素，最終公布近日的加幅。

林認為，所通過的加幅已盡量減低對市民的影響，同時亦維持巴士公司財務的可持續性，讓他們有足夠空間購買新環保巴士，並調整員工的薪酬待遇，挽留更多人才，令行業繼續健康發展。「你問我，佢哋加價係咪多，其實未算多。」

協助巴士公司開拓非業務收益

林世雄又指，復常後旅客量僅為疫前的六成，巴士公司的營運尚未穩定，當中支出方面以薪金佔最多，油價波幅亦帶來影響。他表示巴士公司的非業務收益所佔比例不多，認為可開拓相關市場，如商業機構資助免費搭車、在站頭設快遞集運箱，或是充電設備，甚至在交匯處售賣快餐或茶點。

不過林表示需要考慮上述地點屬於公家或私家，亦要視乎地契內容，如沒問題才可推行。他強調會協助巴士公司與相關部門打破界限，局方已安排人手跟進。

深圳「雲巴」。（顏汶羽提供相片）

料再有公共運輸機構申加價 林世雄：政府會做好把關工作

除了巴士公司外，多條渡輪航線亦申請加價。林世雄指，加價關乎於社會民生，會檢視最新數據，研究合理加幅。他相信在社會復常階段，仍有不同公共運輸公司或會再度申請加價，政府會為市民把關。

最快月中公布東九龍綫研究結果

至於東九龍綫方面，林表示重鐵系統的表現不符理想，路政署正審視以高架作為代替，當中考慮方案包括內地重慶及深圳等地正使用的「雲巴」。他指技術資料顯示，其爬坡及轉彎半徑等，均適合香港的要求，並透露正制定東九龍綫的時間表，以及最快在本月中公布研究結果。