林世雄：運輸業輸外勞須考牌及駕駛定線　將盡快公布詳情

運輸及物流局局長林世雄今日（1日）表示，要解決運輸行業人手短缺，輸入外勞必然是一個想法，業界亦反映招聘困難，盡快會有方案，但暫時未能透露輸入的數量，惟表示必須考慮駕駛安全，先要取得本地商用車輛牌照，以及駕駛定點路線。



林世雄今日與傳媒午宴時表示，上任以來推行的政策，收到不同的聲音，當中有悲有喜，明白每項事情都有不同的意見。

就輸入外勞的議題上，他指這是施政報告早前提出要檢視院舍、建築和運輸業的人手，其中運輸業是持續難以聘請人手，涉及不同種類的司機，局方向相關人士訪談都反映請人有困難，將盡快有方案，坦言輸入外勞必然是一個諗法。

他明白業界亦有反對聲音，不同政策局也在審視相關政策，以建築業輸入外勞為例，會周詳考慮如何影響本地從業員，就坊間建輸入多少外勞就要相應聘請多少本地人也是考慮方向，稱保障本地就業是第一考慮。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

林世雄強調，若要輸入司機外勞，首要著重對安全的影響，外國駕車分左右軚，這方面要處理得好，有關外勞必須先考到本地商用車輛牌照，而且屆時駕駛的路線都要定點。

就早前有說法指會輸入500名小巴司機，林世雄重申未有定案，會保持與從業員溝通，不會閉門造車。

他指，即使輸入外勞需要考本地車牌，但因為是商用車輛牌照，並不影響現時考牌及獲發牌照需時的私家車牌輪候隊伍。