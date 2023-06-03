荷里活廣場兇案掀隨機殺人憂慮　精神科醫生：患者涉暴力事件罕見

鑽石山荷里活廣場周五（2日）發生的謀殺案，疑兇是一名妄想精神分裂症患者，事件觸發部份人對隨機殺人憂慮，但兩位精神科專科醫生均強調，精神病患者涉及暴力事件非常罕見。其中，精神科專科醫生曾繁光指，妄想精神分裂症屬嚴重精神病，患者會確信沒有事實基礎的想法及信念，因而作出暴力行為，但情況只「好少見」。



另一精神科專科醫生麥永接指，據研究，絕大部份精神病患者是沒有暴力傾向，涉及精神病患者的暴力事件佔整體個案約4%。他又指，患者復發起因各有不同，例如未有定時服藥、不覆診、濫藥等，而復發初期症狀有跡可尋，例如緊張、忟憎、睡眠差、食慾不振，作為家人及照顧者可以多加留意。



精神科專科醫生麥永接表示，根據外國大部分研究，絕大部分精神病患者是沒有暴力傾向，涉及精神病患者的暴力事件，佔整體個案約4%，形容今次情況非常罕見。（資料圖片）

每100個港人有1個患精神分裂症 妄想型最常見

曾繁光指，精神分裂症屬嚴重精神病，每100個港人，就會有1個人患有精神分裂症，而妄想型精神分裂症為精神分裂症分類中最常見。他說，精神分裂症患者男女比例相近，14歲至45歲為精神分裂症病發高峰期，愈年輕病發，情況就會愈差，患病成因為先天，與家族遺傳有一定關係。

麥永接就解釋，妄想精神分裂症可分陽性及陰性病徵，陽性病徵包括思想脫離現實、幻覺及幻聽等，「例如患者聽到有人同佢傾計，或者聽到聲音指罵佢，甚至到會聽有兩把聲音討論佢，關於唔好嘅嘢。」陰性病徵則包括缺乏動力、說話紊亂、表情較少等。他指，一般患者病發的時候，會妄想被迫害，病識感或較弱，「諗多咗，唔知自己有病」。

市民協助救援傷者



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曾繁光補充，妄想是指患者會確信沒有事實基礎的想法及信念，例如會確信有人透過衛星將電子儀器放入其腦內控制他、確信街上及電視新聞都在討論他，令患者出現害怕、擔心和生氣等情緒；同時亦會令患者確信其伴侶會有外遇及落毒殺害他等被迫害妄想。

曾繁光稱患者或因妄想受到傷害而先下手為強

曾指，患者或會因為受其妄想影響，而作出暴力行為，例如因為擔心別人會傷害自己而用刀保護自身。患者亦或會「先下手為強」，做出打人或躲藏等行為，例如有些患者相信鄰居會傷害他，便跟別人理論和求情，最後談判不果後便會發生爭執，報警求助。

麥永接：絕大部份精神病患者是沒有暴力傾向

是次案件引來社會極大迴響，加上近日持刀傷人事件頻生，市民大眾人心惶惶。兩人不評論疑兇的狀況，但均指出精神病患者涉暴力事件屬「好少見」，甚至非常罕見。麥永接表示，據外國大部分研究，絕大部份精神病患者是沒有暴力傾向，涉及精神病患者的暴力事件，佔整體個案約4%。

曾繁光籲市民無需過份擔心 只有少數暴力案犯案人屬精神病患者

曾繁光亦指市民無需要過份擔心，舉例過去數月的傷人事件中，只有很少數犯案人屬精神病患者。他指，以往曾為誤殺或者謀殺案犯人做精神評估，在接觸的案件中，有9成半涉案人士並沒有精神病，有5%的謀殺或誤殺者或受某些精神情緒問題影響，例如飲酒，只有少數患者會嚴重傷害街上陌生人，反而受害者均以家人為主。至於像今次嚴重至有人受傷，甚至死亡為極少數，期望社會可多多接納精神病患者。

警員到場制服及拘捕疑犯



病情穩定病人復發可察覺病徵 麥永接：唔係一時三刻演變

現時精神分裂的治療方法主要都是靠服用藥物，大大減少復發機會。麥永接表示，患者只要定期服藥，配合社區護理及照顧，病情是可以控制，日常生活無異。他指，誘發患者復發的風險各有不同，包括患者病識感較低、未有定期覆診、不定期服藥、有濫藥情況、具反社會人格等。他指，很多時傳媒會描繪患者突然隨機殺人，但事實上本身病情較穩定的病人，復發時「唔係一時三刻，幾分鐘嘅演變」，有一段時間身邊人可察覺病徵。

麥永接稱若出現緊張、忟憎、疑心重等病徵 或是復發先兆

他指，每個患者復發初期病徵各有不同，一般如出現緊張、忟憎、睡眠差、食慾不振，更會明顯出現奇怪想法，疑心重的症狀，家人及照顧者等身邊人可以多加留意。他提到，部分患者病發時病識感會較低，未必察覺病情有變，甚至認為毋須服藥，作為家人若遇到這類情況，「唔洗同佢拗，話你病發」，嘗試代入其感受，知道他受到困擾，慢慢勸導他看醫生及接受藥物治療。曾繁光提醒，患者一旦出現緊急或暴力情況，可直接去急症室，或報警求助。

案發後現場情況

