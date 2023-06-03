荷里活廣場兇案｜不知持刀疑兇在眼前　助急救市民：做應該做的事

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生謀殺案，兩名分别22歲及26歲女子，慘遭一名39歲陌生男子用魚生刀捅死，場面觸目驚心嚇煞商場途人，但當時仍有熱心市民不顧自身安危，上前為中刀女子進行急救，其中一人正是聖約翰救傷隊及童軍成員Charles，其救人行為獲得網民高度讚揚。Charles事後透過媒體講述感受，稱當時不知疑兇原來近在眼前，到後期才意識到與對方相距約10米，仍持刀冷漠地看着現場情況。而他當時眼見傷者十分危急，故沒有理會其他事，只一心一意想救人。



兩名遇襲女子最終傷重不治，但網民形容持圓椅對疑兇對持的廚師，以及參與救人的市民在血案中突顯「人性光輝」，Charles則在網上留言回應，表示「唔好客氣，只是做應該做的事，相信大家萬一遇到需要幫助的朋友們，也會拿出自己的愛心去助人的」、「略盡綿力。謝謝大家的支持」，同時呼籲大家切勿再轉發相關影片，「我喺現場做case都仲ok，但睇番啲事發片都覺得心寒」。



Charles（蹲地者）當時沒理會現場情況，立即為遇襲者進行急救。（網上圖片）

Charles向傳媒表示，當時下午5時許途經現場，本來一直望手機，但眼角突然見到地面有大量血跡，抬頭見到有兩人滿身是血躺在地上，當時已有熱心巿民正在為兩名女子進行急救，但由於情況嚴重，自己運用聖約翰救傷隊及童軍急救知識上前幫手，向受傷短髮女子施以心外壓，當時警方和救護員尚未到場，該段時期就靠現場市民去為遇襲女子急救。

Charles形容自己當時「成手血」，遇襲女子已經沒有脈搏，胃部位置有多處刀傷，及後有人取出自動心臟除顫器，他為女子進行電擊，但對方仍沒有反應。

Charles（揹橙色背囊者）見到血案，立即上前幫手。（網上圖片）

Charles表示，最初未有意識到疑兇仍然持刀留在現場，而且與自己僅相距約10米，到後期少看到對方「原來攞住把刀」，又形容疑兇很冷漠地看着兇案現場。縱是如此，他認為還是救人要緊，而遇襲者情況很危險，故仍盡力去救人，直至有救護員到場，才交由救護員跟進，惟最終兩名遇襲女子都傷重不治，Charles對此感到十分惋惜，又指過往亦曾在意外中為人進行急救，但未經歷過如斯嚴重情況。

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據網上流傳片後可見，案發後疑兇站於商場圍欄邊，現場有一名男子手持兩張圓櫈與持刀疑兇對恃，制住其行動，另有數名市民亦奮不顧身為兩名受害人進行急救。其後有警員趕至，疑兇一臉冷漠凝視警員，警員則手持盾牌喝令他放低刀，其後疑以胡椒水槍將他制服在地，然後將他拘捕。

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