荷里活廣場兇案｜荷里活廣場：深感難過 今起暫停推廣活動一星期
撰文：陶嘉心
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鑽石山荷里活廣場周五（2日）發生恐怖謀殺案，兩名女子遇襲身亡。荷里活廣場今日（3日）發表聲明，對兩名市民在商場內不幸遇襲喪生深感難過，由今天起，商場將暫停舉辦推廣活動一星期。今日早上8時，荷里活廣場大部分店舖尚未開門營業，場面較為冷清，但事發的3樓現場兩處牆角，已有人擺放多束白花悼念兩名死者。
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為商場員工及租戶提供心理支援服務
荷里活廣場今日表示，對於昨日傍晚兩名市民在荷里活廣場內不幸遇襲喪生深感難過，商場除即時全力配合警方調查外，亦會為商場員工及租戶提供心理支援服務，並由今天起，暫停舉辦推廣活動一星期。
市民協助救援傷者
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警員到場制服及拘捕疑犯
案發後現場情況
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鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，兩名女事主身份及傷勢？
兩名女事主分別22歲及26歲，分別胸口及頸部中刀傷，由救護車送往聯合醫院後，先後證實不治。
涉案兇器是什麼？在哪裡取得？
初步消息指，兇器疑為一把12吋長的魚生刀。現場所見，一把刀遺在現場，刀尖染血，刀身變形彎曲。有CCTV片段可見，疑兇進入一間生活用品店懷疑購買涉案利刀。