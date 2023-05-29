搶人才｜港大醫學院院長6月初到倫敦招募　目標居英國校友

港大醫學院近日頻頻到外國「搶人才」，港大醫學院今（29日）再公布會在下月3日至4日到倫敦舉行招聘活動及校友聚會，希望透過全球招聘活動吸引優秀人才加入港大醫學院。



港大醫學院院長劉澤星教授和代表團隊，更將與現居英國的港大醫學院校友和正在修讀增潤學年課程的學生會面，冀藉以加強其招募人才的力度，支持優秀校友和增潤學年學生在醫療護理事業追求進一步發展。



港大醫學院公布6月3日至4日到倫敦「搶人才」。（資料圖片）

港大醫學院公布，會在下月3日至4日到倫敦舉行招聘活動及校友聚會，希望透過全球招聘活動吸引優秀人才加入港大醫學院，相關活動已獲得香港駐倫敦經濟貿易辦事處及英國香港醫學會的支持。

有關招聘活動將於6月3日（星期六）及6月4日（星期日）下午3:00至5:00（英國夏令時間）進行，而校友聚會則於6月4日（星期日）上午11:00至下午1:00（英國夏令時間）舉行。活動地點均在30 Euston Square/ Royal College of General Practitioners （RCGP）。屆時將由院長劉澤星領導代表團出席，團隊包括港大醫學院副院長（科研）梁偉強、公共衞生學院行為健康學副教授及分部主任藍詠德和臨床醫學學院內科學系臨床教授謝偉財。

劉澤星和代表團隊將在活動期間分享人才招募計劃，以及該計劃將如何影響港大醫學院的發展，同時亦會簡介學院的成就及其透過研究、教育和臨床卓越貢獻推進醫療保健的願景。港大醫學院的校友亦可藉此重新聯繫、建立網絡並了解醫學領域的最新發展。

活動歡迎所有澳洲的港大醫學院校友及有意加入學院的醫護專才及生物醫學科學家參加，應徵者可藉此特別機會認識港大醫學院高層代表，了解更多可發展事業的機會。