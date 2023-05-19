搶人才｜醫管局6.3赴澳洲悉尼招聘醫生　年薪約84萬至200萬港元

香港醫生人手短缺，醫管局繼4月初到英國倫敦舉行招聘日後，今晚（19日）在社交平台宣布將於6月3日在澳洲悉尼舉行招聘日，歡迎所有醫科生、醫科實習生、受訓醫科生及專科醫生參加，更會即場在現場及線上為合資格參加者提供工作機會。醫管局行政總裁高拔陞亦將再次帶隊，並在招聘日發表歡迎辭。



本港公立醫院醫生人手嚴重短缺，一直未能解決，影響對市民的服務。（資料圖片／羅君豪攝）

高拔陞再帶隊搶人才

醫管局表示，招聘日將在澳洲悉尼時間6月3日早上9時45分至下午5時舉行，屆時將向當地醫科生、醫科實習生、受訓醫科生及專科醫生等對象，講解透過有限度註冊、特別註冊等途徑回港執業，以及在本港專科培訓機會，演講者包括高拔陞及醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏等。

成功獲聘可享六大福利

醫管局今晚在社交平台宣布澳洲悉尼舉行招聘日消息，宣傳海報列出在香港工作可獲多種福利，包括：

1）年薪由162,131澳元（折算約84.5萬港元）至388,272澳元（折算約200萬港元）；

2）享簡單及低稅率，最高標準稅率15%；

3）享25日年假；

4）提供專科培訓機會；

5）提供職業發展及註冊途徑等；

6）包全面福利套餐。

招聘日資訊



地點：Level 1 Rooms 5 & 6, Hilton Sydney, 488 George Street, Sydney, 2000, Australia



時間：9:45 – 17:00 （澳洲悉尼時間）



形式： 現場及線上 (連結)

