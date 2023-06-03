荷里活廣場兇殺案｜百束鮮花悼念兩死者　「永遠愛你的家人」獻花

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生謀殺案，兩女子被殺，與患有精神病的疑兇並不相識。今早（3日）開始陸續有市民到肇事位置附近擺放鮮花悼念，百束鮮花中，有署名「永遠愛你的家人」的人士獻花。



其中一名死者的朋友直至今早WhatsApp對方，只見單剔，才接受噩耗。放下鮮花，想到朋友將來只能活在記憶中，感觸萬分，「希望佢下世唔好再發生呢啲意外。」



鑽石山荷里活廣場昨日發生謀殺案，商場停宣傳活動一周，亦讓市民在事發位置附近獻花悼念。今有不少人到場獻花、放置水果、心意卡等。現場有花束上的心意卡，中間寫著「永遠愛你」，上款為「繼禧/BB」，下款為「永遠愛你的家人」，相信與死者劉繼禧相識。

方曉彤的朋友Ivan到場獻花，他今早WhatsApp方曉彤見到對方單剔，才確信她過身了。（鄧宇詩攝）

方曉彤朋友：要做好心理準備才夠膽到事發現場

死者方曉彤的朋友亦有到場獻花，友人Ivan 與死者大約1年前經朋友介紹下相識，形容她為人樂觀，問她問題會笑著回應。昨日方曉彤家人通知才知道朋友遇害，他登時「呆咗」，今早WhatsApp方曉彤見到對方單剔才確信她過身了，「知道佢離開咗，希望佢下世唔好再發生呢啲意外。」

今年17歲的Ivan認為朋友的遭遇很慘，「同我一樣未經歷過好多嘢。」他表示，需要做好心理準備才夠膽到事發現場，「始終呢度琴日咁突然發生咗，唔敢上黎（事發現場）」，需做好心理準備後才上3樓獻花，今日見很多市民到場獻花，感謝大家的用心。

獻花市民：香港近年治安很差

市民李小姐對事件感到難過，昨日不敢看相關新聞片段，認者死者很年輕就遇害十分可惜、無辜，今特意來獻花。

市民黃小姐今特意從將軍澳到鑽石山獻花，認為死者很年輕就過身十分可惜，希望死者家人可以釋懷。她又認為香港近年治安很差，發生各種悲劇，「香港人好辛苦啊呢幾年。」她認為政府應該擺放更多資源給予精神病患者，照顧有需要人士，「特首話係個別事件，個別一單都真係太多啦。」