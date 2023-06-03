荷里活廣場兇殺案｜引社會不安恐掀模仿　犯罪學家籲毋須過分擔心

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生謀殺案，事隔不足24小時，今日（3日）美孚新邨又出現持刀漢，引起社會人心惶惶，擔心事件會出現模仿效應。有犯罪學家指出，除非有大量不滿社會制度的情緒或存在一些深層次問題，可能會激發一些有反社會人格傾向人士，模仿案中疑兇去做出如此極端的殘暴行為，但本港過往甚少出現類似情況，籲市民不用過分憂心。



▼市民協助救援傷者▼



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模仿犯多有異常反社會人格 迷戀犯罪形式有樣學樣

犯罪學家鍾灼輝指出，一般人如沒有犯罪傾向或異常人格，很少會因為接觸到殺人事件的血腥畫面和資訊，從而模仿犯罪；但如果有人本身已有犯罪傾向或異常反社會人格、邊緣人格，經傳媒大肆報道或社交媒體傳播相關資訊，加上該人士迷戀有關犯罪形式，的確有可能會受到影響，有樣學樣去模仿。

若出現模仿犯，則反映社會或早已存在深層次問題，例如對社會制度有很大不滿情緒或者貧富懸殊等社會現象，才會形成這類人士潛伏在社會大眾中，需要透過這些極端殘暴行為去宣洩情緒，否則市民大眾未必需要如此擔心。

他又認為，現在時代不同，以前模仿犯罪的主要傳播途徑，透過電視、電影或新聞報道，現在經由社交媒體已很容易傳播及引發模仿效應，因此，他建議大眾減少轉傳有關案件的血腥暴力畫面或仔細情節，可助減低模仿犯罪的出現。

▼警員到場制服及拘捕疑犯▼



隨機殺人屬亂性發洩仇恨 犯罪學家：難防範但毋須太擔心

另一位犯罪學家黎定基則指，隨機殺人與模仿犯罪不同，若犯案者本身是精神病患，在精神錯亂時，被某些事情觸發心裏的怒氣和不安情緒，無法控制自己，引發出現仇恨心理，從而想方法宣洩於他人身上，無論對象是否其朋友或只是路人，都有可能令他出現這種隨機殺人傾向，過往在日本、台灣及外國都發生過類似事件。

犯罪學家黎定基指隨機殺人，大多是犯案者有精神錯亂，被外在環境激發情緒和仇恨心理，從而想方法透過攻擊性行為去宣洩。(資料圖片)

▼案發後現場情況▼



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黎定基又指出，隨機殺人是亂性的行為表現，無法知道何時會發生，社會大眾很難去防範，只能安排有關人士接受藥物及跟進治療，追蹤有關個案。他亦補充，隨機殺人案例在港甚少見，相信引起的恐懼性多過於模仿性，認為市民不用太憂慮。