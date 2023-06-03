荷里活廣場兇案｜社署流動站提供輔導　醫管局支援專線24小時運作

鑽石山荷里活廣場周五（2日）發生恐怖謀殺案，兩名女子遇襲身亡。社會福利署今早（3日）公布，會於案發現場附近設立流動服務站，向受事件困擾的市民提供支援。流動服務站設於港鐵鑽石山站C2出口、即荷里活廣場入口外的公共交通交匯處空地），上午11時45分至下午6時運作，服務站會向市民派發單張，講解處理情緒困擾的方法，社署臨床心理學家亦會為有需要的市民提供情緒輔導。



醫院管理局亦關注部份曾在現場目睹意外或在網上瀏覽過事故片段的市民，可能會出現不安情緒，該局精神健康專線已準備好為市民提供情緒支援，有需要市民可致電24667350，無須預約，專業醫護人員會提供協助，有關專線24小時運作。



有市民自發到場獻花悼念兩死者。（林澤鋒攝）

+ 1

社署指，由於黃大仙周五發生的暴力事件對市民情緒可能造成困擾，該署今日會於案發現場附近設立流動服務站，向受事件困擾的市民提供支援。

流動服務站設於港鐵鑽石山站C2出口、即荷里活廣場入口外的公共交通交匯處空地，運作時間為上午11時45分至下午6時，有關服務站會向市民派發單張，講解處理情緒困擾的方法，社署臨床心理學家亦會為有需要的市民提供情緒輔導。

社署提醒，因事件受情緒困擾的市民亦可繼續致電社署的二十四小時電話熱線2343 2255或香港紅十字會的熱線5164 5040求助。

社署稱，非常關注此宗事件，獲悉事件後，已聯絡涉事男事主和兩名女死者的家屬，並會按其福利需要提供適切協助。

醫院管理局亦指，注意到社會上流傳有關事故相片及影片，關注部份曾在現場目睹意外或在網上瀏覽過事故片段的市民，可能會出現不安情緒。醫管局精神健康專線已準備好為市民提供情緒支援，有需要市民可致電2466 7350，無須預約，專業醫護人員會提供協助。有關專線24小時運作，醫管局會加派人手全力為有需要的市民提供情緒支援，協助受影響市民盡快處理不安的情緒。

醫管局發言人表示，市民如出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應。每個人出現的反應不同，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助。

市民協助救援傷者



+ 2

警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

