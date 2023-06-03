MIRROR演唱會｜阿Mo尿道炎病情已控制　父：為不幸事件家屬祈禱

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（3日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中透露，阿Mo早前的尿道炎已得以控制，而醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，盼能早日成功甩掉尿袋，有助於復康。



鑽石山荷里活廣場慘劇牽動人心，阿Mo父親亦在代禱信提到近日社會上發生的不幸事件，指對當事人和家屬手足無措，帶來沉重的打擊，祈願他們有勇氣和能力面對。



'▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



+ 19

中西醫藥配合治療 阿Mo增肌及肌肉變得結實

新一封的代禱信表示，阿Mo早前患上尿道炎，而近日醫生已發現尿道所感染的細菌，並立刻滴點滴抗生素，而今天是最後一次點滴，料病情已得以控制。信中又指，醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，盼能早日成功甩掉尿袋，有助於復康。

另外，隨着中西醫藥配合的治療，阿Mo身體在各方面得見穩定，特別肌肉都能結實和有所增多，但手肘帶動的部份肌肉現時偶然痙攣抽搐，因其肌肉可平衡輪椅上的坐姿，故如痙攣抽搐就會導至失去平衡，需要立刻扶持否則身子便歪倒。

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



+ 4

上一封代禱信提到過去個多月以來的護理員變動頻頻，阿Mo父親今表示，感恩前面兩周大致已安排好不同時段的護理，而6月因為各種原因，期間更需要有智慧安排對阿Mo的護理照顧，也為護理員的身心康健禱告。他亦禱告，脊椎神經復康的研究可以有突破，助阿Mo康復進展。

此外，阿Mo父親亦在代禱信提到近日社會上發生的不幸事件，表示當事人和家屬手足無措，帶來沉重的打擊，祈願他們有勇氣和能力面對。

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

繼續記念 將憂慮卸給神！

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo)代禱信 45 （20230604）

「你們要將一切憂慮卸給神，因為祂顧念你們。」(彼前5:7)

（一）啟言(阿Mo)

1) 「復康過程的痙攣」

a) (感恩) 隨著中西醫藥配合的治療，身體在各方面得見穩定，特別肌肉都能結實和有所增多。

b) (禱告) 現時在輪椅上的坐姿，都是靠手肘帶動的部份肌肉平衡。偶爾肌肉痙攣抽搐就會導至失去平衡，需要立刻扶持否則身子便歪倒。祈求這階段能早日過去。

2) 「尿道炎的控制」

a) (感恩) 醫生已發現尿道所感染的細菌，並立刻點滴抗生素。今天是最後一次點滴，已控制尿道的感染。

b) (禱告) 醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，盼能早日成功甩掉尿袋，有助於復康。

3) 「護理照顧」

a) (感恩) 過去個多月以來的護理員變動頻頻，而前面兩週大至已安排好不同時段的護理。

b) (禱告) 六月因為各種原因，期間更需要有智慧安排對阿Mo的護理照顧，也為護理員的身心康健禱告。

（二）MO 爸媽

1) 「充當護理的體驗」

(禱告) 五月和六月都是因為護理員的不穩定而更需要爸媽長時間配合協助照顧，請記念我們身心靈在照顧上的需要。

2) 「探究治療」

(禱告) 醫學日新月異，有關脊椎神經復康的研究近年有很大的突破，盼醫學研究更揭示神創造的奧秘，有助阿Mo 的康復進展。

3）「社會上不幸和無辜」

（禱告） 社會上常出現意想不到的不幸和無辜襲擊或受傷事件，使當事人和家屬手足無措，帶來沉重的打擊。祈願他們有勇氣和能力面對。