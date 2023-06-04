六四34｜警銅鑼灣布防　馬來西亞男被截查　形容氣氛比星馬更嚴肅

今日六四34周年，警方在銅鑼灣及維園一帶嚴密布防，每個街口都有軍裝警員駐守，警隊戰術巴士、「劍齒虎」裝甲車在現場戒備。有從來港工幹的馬來西亞人在下榻酒店拍照時，被多名警員截查，他獲放行後表示感到疑惑，當他知悉今天是「特別日子」後恍然大悟，形容現場氣氛「比馬來西亞，比新加坡更嚴肅。」而維多利亞公園舉辦的「慶回歸家鄉市集嘉年華」有大批警員巡邏。



▼6月4日 銅鑼灣▼



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今日中午，銅鑼灣港鐵站內外都有大批穿上防刺背心的警員駐守，單是銅鑼灣站通往希慎的F1出口外，就有約14名警員戒備，銅鑼灣以至維園一帶，幾乎每個街口都有至少有兩名警員。銅鑼灣一帶停泊不少警車，有戰術巴士、「豬籠車」、衝鋒車、及「劍齒虎」裝甲車等，不少市民途經都與「劍齒虎」拍照，成為了「打卡熱點」。

來港工幹的馬來西亞人何先生在下榻酒店被警員截查，他形容現場氣氛「比馬來西亞，比新加坡更嚴肅。」（馬煒傑攝）

警員在銅鑼灣一帶截查

警方在場截查不少人士，其中從馬來西亞到香港工幹的何先生，在離開下榻酒店時於酒店門口拍了照片，隨後有警員上前截查及搜查背包。何先生其後獲放行，他表示純粹拍照而被截查感到困惑，當記者詢問他是否知悉今日是甚麼日子時，他查看手機才恍然大悟，認為氣氛很嚴肅，「比馬來西亞，比新加坡更嚴肅」，他說自己是第一被警察截查，心情仍然十分緊張。

警於維園「嘉年華」高度戒備

在維多利亞公園，由多個同鄉社團聯合舉辦的「慶回歸家鄉市集嘉年華」踏入第二日。下午12時許，警方在維園一帶高度戒備，天后港鐵站至維園出入口處至少停泊七輛警車，現場亦約有約50名身穿戰術背心的軍裝警員及便衣警巡邏。

現場有大批市民到維園參加嘉年華，以長者為主，中午時分人流明顯增加，一名參加嘉年華的中年男人疑似中暑，在場外休息時有9名警員上前了解，並連同現場工作人員為其登記資料。