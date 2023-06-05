TE信貸資料庫未保障個人資料　私隱公署主動調查全港信貸資料庫

個人資料私隱專員公署本月1日發表調查報告，報告提到TE信貸資料庫營運商未有保障資料庫內的個人資料不受未獲准許的或意外的查閱、處理或使用。私隱專員公署今日（5日）表示，因應上述調查報告，以及社會各界關注全港信貸資料庫處理借款人的信貸資料的情況，將主動對全港信貸資料服務機構進行「循規審查」。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

私隱專員公署早前公布涉及未經授權查閱TE信貸資料庫的信貸資料的調查報告，並認為營運商軟媒科技，未有採取所有切實可行的步驟保障資料庫內的個人資料不受未獲准許的或意外的查閱、處理或使用，以及不當保留五萬多宗信貸紀錄超過所需的時間，違反《個人資料（私隱）條例》。

報告提到的三項不足：

1/未有採取適當的措施防止個人信貸資料受到不當查閱、處理或使用

2/薄弱的密碼管理

3/逾期保留已完成還款超過五年的信貸紀錄



私隱專員公署已向相關營運商發出執行通知，指示營運商糾正其違反事項，以及防止同類違反的行為再發生。

私隱專員公署今日表示，因應上述調查報告，以及社會各界關注全港信貸資料庫處理借款人的信貸資料的情況，將主動對全港信貸資料服務機構進行循規審查，以了解信貸資料庫的營運商就借款人所採取的信貸資料的保安措施及保留期間是否符合《私隱條例》的規定。

任何人士如懷疑其信貸資料被不當查閱或逾期保留，可向相關信貸資料庫查詢，亦可向私隱專員公署作出查詢或投訴（電話：2827 2827；電郵： communications@pcpd.org.hk、complaints@pcpd.org.hk）。