最低工資｜廠商會反對檢討周期「一年一檢」　倡維持現行機制

法定最低工資檢討機制於今日（5日）起展開第二階段諮詢，勞工界一直提倡將檢討周期由「兩年一檢」縮短至「一年一檢」，廠商會今日表明對此並不認同，並指過度檢討不但「虛耗社會資源」，更會增加企業人事管理上的遵從成本和行政負擔。



香港中華廠商聯合會會長史立德（資料圖片/鄭子峰攝）

廠商會會長史立德表示，自2010年制定法定最低工資以來，商界已接受接受特區政府所推出的多項勞工福利政策改革，包括提高最低工資水平、落實取消強積金對沖和逐步增加勞工假。

廠商會又指，香港賺取最低工資的僱員人數逐年減少，反映僱主因應經濟增長和市場趨勢，主動以較高的薪酬待遇聘用員工，足證明現行的最低工資機制有效。

由2023年5月1日起，法定最低工資水平調升至每小時40元。（資料圖片）

根據政府推算，受惠人數將介乎4.7萬至8.7萬人不等，包括清潔工、物管、護理等行業受惠。(資料圖片)

廠商會表示，若改變現有的最低工資檢討機制，引入過分頻繁和「機械式」的檢討方式，可能會加重行政工作和虛耗社會資源，影響整個人力資源市場的薪酬架構。

廠商會回應（鄭子峰攝）

廠商會亦反對以方程式釐定最低工資水平或將最低工資水平與通脹直接掛鉤，指可能引發「工資與物價互相追逐」的惡性循環，對本港經濟環境、商業運作以至民生皆帶來難以逆轉的負面影響。

廠商會重申現行的最低工資檢討機制全面，涵蓋數據分析、勞資協商和公眾諮詢等程序。促請最低工資委員會沿用現行制度，包括檢討周期、釐定方式，以及最低工資委員會的組成，以維持香港營商環境穩定。