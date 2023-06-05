最低工資｜檢討機制第二階段諮詢今展開　公眾可於6.25前交意見

最低工資委員會今日（5日）就改善最低工資檢討機制展開第二階段諮詢，公眾可於6月25日或之前，經委員會網頁的電子表格、電郵、傳真或郵寄提交意見。



▼最低工資時薪2023年5月上調至40元▼



最低工資自2011年實施，當時時薪為28元，其後每兩年一檢，最新一次檢討結果已於今年1月10日正式公布，並在今年5月1日生效，最低工資水平由每小時37.5元調升至40元。不過，勞工界對相關加幅並不滿意，而檢討周期也經常備受批評，不少勞工界及立法會議員均曾提出，檢討周期由每兩年一檢改為一年一檢。

行政長官在《施政報告》公布，為改善勞工權益，政府邀請「最低工資委員會」就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究。

最低工資委員會今年3月28日至4月24日已展開第一階段諮詢，並於今日至6月25日展開第二期諮詢，希望更聚焦地聽取公眾及相關組織的意見。在第二階段諮詢完結後，委員會將總結及討論收集到的意見，並提出建議，預計今年10月底前向行政長官提交研究報告。

相關的諮詢文件可於委員會網頁下載。公眾可於6月25日或之前，經委員會網頁的電子表格、電郵（mwc@labour.gov.hk）、傳真（2110 3518）或郵寄（中環統一碼頭道38號海港政府大樓一樓最低工資委員會）提交意見。