司機涉虐待柴犬　被告指比比神經質兼狀似攻擊　反轉箍頸助其冷靜

貨車司機疑把黑色柴犬「比比」壓倒在地，涉虐畜案今（6日）在九龍城裁判法院續審。庭上讀出狗主口供，透露「比比」曾把自己尾巴咬斷。被告出庭作供，形容「比比」性格神經質，當晚在狗公園內狀似攻擊其他狗隻，他上前捉住牠的背心反被兩度咬至流血，但見未能有效制服，故再把「比比」兩次反轉，並用手的虎口「箍」著其頸部，解釋這種方法能防止「比比」與他角力及受傷。被告強調，他當刻只想讓「比比」冷靜下來，並不認為這樣做會令牠感痛楚。裁判官押後洷6月30日裁決。



被告連力（40歲），被控於2022年7月21日，在九龍城宋皇臺道宋皇臺公園殘酷地毆打或驚嚇一隻屬於許妙琪的柴犬（名為「比比」）。

比比曾咬段自己尾巴

控方讀出數份口供，其中狗主許妙琪透露，她於2021年從寵物店購買「比比」，由於性格問題，「比比」有時會自轉追著自己尾巴咬，被人阻止時會把對方當作尾巴咬，許亦曾被咬過，當時9個月大的「比比」尾巴已斷，並做了好幾次手術。

主人懷孕比比交朋友照顧

許於事發前5個月因為懷孕，將「比比」交予一名在狗公園認識的朋友暫時照顧及訓練，直至她聘請的傭人來港，該朋友飼養一隻名為「五萬」的啡色柴犬。案發後翌日，「五萬」主人蘇金告知許「比比」咬人，她著對方繼續照顧「比比」，其後因為傭人來港便接回「比比」。

被告會帶零食到公園給狗隻分享

蘇的口供則指，被告平常會訓練其飼養的牧羊犬，放狗時會帶同涼水及零食予其他狗隻一起享用。當晚蘇帶「五萬」及「比比」放狗，被告拿出零食分享，「比比」走近享用，期間有其他狗上前，「比比」開始發出「嗚嗚」聲及露出牙齒。被告遂捉住牠的背心，但被咬至雙手流血，他繼續制止「比比」，並不停叫「No」、「Stop」，最後蘇替「比比」繫上狗繩。被告被捕後曾到曾到醫院求診，並發現手背有被咬傷。

被告有養牧羊犬

被告自辯時稱，他於2020年10月飼養牧羊犬「Hilary」，兩個月後開始幾乎每晚到狗公園放狗，並會自備水和零食。案發前他見過「比比」20至30次，形容「比比」性格神經質，容易緊張，且會無緣無故追著自己尾巴咬，他從蘇的口中得知「比比」曾咬斷自己尾巴，亦見過「比比」把蘇的手咬至流血。

比比發出鳴鳴聲似想襲擊其他狗

他當晚到公園放狗時，「比比」和數隻唐狗上前飲水，「比比」發出「嗚嗚」聲，看似想襲擊其他狗，他便捉住「比比」背心的扣，防止牠衝出來，但「比比」立刻轉身咬他左手。他嘗試用右手打開「比比」嘴巴，反被咬住右手不放，便左手撬開「比比」的口。

被告指比比當時處瘋癲狀態

由於「比比」處於瘋癲狀態，被告稱他捉住其背心將其推落地，又說：「No」、「Stop」等指令，但仍未能控制「比比」，加上他的手在流血，便兩度將牠反轉，再用手「箍」其頸，才控制到「比比」。

並非想懲罰比比只想令其冷靜

被告又稱，他並非要懲罰「比比」，只是想令牠冷靜，及保護其他狗。此時蘇已過來，惟見他疑曾被咬而「唔敢出手」。而「比比」被按在地上後約半分鐘已經冷靜，蘇綁上狗繩。被告約大半小時後離開，沒有報警或求醫。

控方質疑未用其他方法令比比冷靜

控方質疑，被告沒有使用零食或叫「比比」名字分散其注意力，直接把牠按在地上。被告稱當時事發在「電光火石之間」，沒有想過這些方法。他承認動作或會令「比比」受驚，但強調不會使牠感到痛楚或受傷。

裁判官另質疑，「比比」沒有因為被告指令而冷靜，被告解釋當時感覺「比比」隨著指令聲慢慢放軟身體，但他沒有深究「比比」是否因為掙扎過後體力消退才停下。

案件編號：KCCC92/2023