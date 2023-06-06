醫療券下月容許配偶共用　無需預先申請　登記出示身份證申報婚姻

去年《施政報告》提出優化醫療券計劃，包括容許配偶共用醫療券。醫務衞生局今日（6日）向立法會提交文件交代更多執行細節，無需長者預先申請，只要長者及配偶雙方同意下，出示身份證及申報婚姻狀況登記，兩者戶口可在電腦系統連結。當局預計有關計劃將於7月內推出。



政府計劃下月容許長者與配偶共用醫療券。（資料圖片）

當長者本人醫療券耗盡 即可使用配偶戶口餘額

根據醫務衞生局提交的立法會文件，計劃下月容許配偶共用醫療券，為盡量便利長者，簡化申領過程，無需長者預先申請。根據初步設計，長者及配偶在雙方同意下，只需要任何一方使用醫療券時，一同親身到訪醫療服務提供者，出示身份證及申報婚姻狀況，然後登記一次，雙方的醫療券戶口即會在電腦系統上連結，直至任何一方提出書面請求選擇退出為止。

戶口連結後，當長者本人醫療券戶口內的餘額耗盡，即可使用配偶戶口的醫療券餘額。另外，局方亦會引入電子同意書以取代以往的紙本同意書，以及增設電話短訊通知。當長者使用本人或配偶的醫療券戶口以支付醫療服務時，系統將以電話短訊實時通知，以保障他們的利益。

至於為期三年的「醫療券獎賞先導計劃」，將現時長者每年2,000元的醫療券增至2,500元。（資料圖片）

用至少1000元醫療券健康檢查可獲發500元獎賞

至於為期三年的「醫療券獎賞先導計劃」，將現時長者每年2,000元的醫療券增至2,500元。長者只需使用至少1,000元醫療券，用於適當的健康檢查、慢性疾病診斷和管理健康等，即會獲自動發放500元獎賞至其戶口作同樣用途。特定用途包括 ：

(i) 西 醫 ／ 家庭醫 生：健康評估、驗身、篩檢、防疫注射、處方預防藥物，及治理慢性病症等；

(ii) 中醫：健康評估及慢性病症管理等；

(iii) 牙醫：牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等；

(iv) 「慢性疾病共同治理計劃」 （ 於 2023 年第四季推出 ）；

(v) 全港所有地區康健中心／地區康健站的個人化服務費用，包括針對高血壓、糖尿病、膝關節痛症及腰背痛症的慢性病管理計劃，及針對後心肌梗塞、髖骨折及中風的社區復康計劃等。



醫衞局指，先導計劃將配合「慢性疾病共同治理計劃」，一併在2023年第四季推出。

醫衞局續指，會探討是否將醫療券的適用範圍，進一步擴大到內地大灣區其他醫療機構。

研擴適用範圍至大灣區其他醫療機構

醫衞局續指，會探討將醫療券的適用範圍大到內地大灣區其他醫療機構，但與港大深圳醫院的醫療服務標準及臨床管治架構相若，尤其是採用「香港管理模式」的機構。當局正就擴大適用範圍的詳細標準和先決條件擬訂相關要求。另外，當局正蒐集內地大灣區各市醫療保險政策的資料，以及研究使用醫療券申領付還內地部份醫保費用的機制。