盧寵茂晤廣州市衞健委　商討擴大長者醫療券在內地適用範圍

醫務衞生局局長盧寵茂今日（4日）在本港，與廣州市人民政府副市長、廣州市衞生健康委員會主任賴志鴻及其率領的代表團舉行會議，討論支援居大灣區內地城市的港人的醫療需要等事宜，當中包括擴大長者醫療券在內地的適用範圍。



盧寵茂指，大灣區建設的目標是進一步深化粵港澳合作、充分發揮三地綜合優勢、促成區內深度融合、推動區域經濟協同發展，及建設宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。他形容今日的討論具建設性，涵蓋中成藥註冊和檢驗、人才交流和多項措施，以支援居於大灣區內城市的港人的醫療需要，包括擴大香港長者醫療券使用範圍至香港大學深圳醫院的外設醫療機構、將於本月10日推出的支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃，及逐步擴大「港澳藥械通」下適用的藥物和醫療器械目錄等。

盧寵茂指這些措施為粵港兩地進一步合作奠下穩固基礎。特區政府會繼續在「優勢互補，互利共贏」原則下，深化與內地在醫療領域的交流和合作，建設「健康香港」，融入國家「健康中國」。

他又指，以中醫藥為例，《施政報告》提出多項政策措施，包括與中醫藥界共同制訂中醫藥發展藍圖，務求進一步推動香港中醫藥全方位長遠發展，包括中醫藥服務及產業發展，及與內地、粵港澳大灣區和國際的協作等。

陪同盧寵茂出席會議的還有衞生署署長林文健醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生、醫衞局副秘書長許澤森和李力綱。