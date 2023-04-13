財委會｜李夏茵：積極研究長者醫療券「過河」在大灣區使用

署理醫務衞生局局長李夏茵表示，政府積極研究長者醫療券能否「過河」在大灣區使用，同時會檢視可否支付內地保險的部分保費。



李夏茵又稱，局方與醫管局每月有定期會議，檢視醫管局各方面的績效，包括招聘、人手流失等，同時要求醫管局提交指標，嚴肅跟進醫管局的管治問題。



醫務衞生局副局長李夏茵（余俊亮攝）

在今日（13日）立法會特別財委會會議上，民建聯的李世榮說，本港公營牙科服務不足，關注政府可否資助長者分流到內地牙科醫院，同時爭取長者醫療券能夠全面在大灣區內使用。

李夏茵則回應說，明白長者對牙科服務的需求，但現時人手不足，增加有關服務會有難處，長者可用醫療券在本港看牙醫，當局亦積極研究可否在大灣區內使用醫療券。

勞工界的周小松認為，政府應修改牙科治療師的職能，讓他們可為成年人提供治療，同時增加相關學額。

醫務衞生局常任秘書長陳松青說，政府會因應服務需要，增加牙齒衞生員、牙科治療師及牙醫的培訓，稍後修訂牙醫註冊條例時，會一併加入相關建議，希望今年下半年將修例提交立法會。

政府關注醫管局人手短缺問題

另外，選委界的陳凱欣指出，近年醫生流入數目上升，即使有醫科生補充，但整體仍然出現負增長，關注除了移民潮等因素，會否因醫管局的管治問題導致人手流失。

李夏茵則指，醫管局近期已到海外招聘非本地畢業生，當局已要求醫管局定期提交相關數據，而除了前線人手流失，管理層同樣有流失，當局會適時跟進；其他例如醫管局承諾減少專科門診的輪候時間，希望可逐步提升工作表現。

選委界的馬逢國關注，近期公立醫院醫療設施出現的多宗事故。醫管局行政總裁高拔陞表示，近一個月已檢視不同手術室的醫療儀器及懸掛性儀器，早前亦已公布成立檢討委員會，預料3個月內完成工作，屆時會作匯報及提出建議。