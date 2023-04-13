財委會｜李夏茵：積極研究長者醫療券「過河」在大灣區使用

撰文：文維廣
出版：更新：

署理醫務衞生局局長李夏茵表示，政府積極研究長者醫療券能否「過河」在大灣區使用，同時會檢視可否支付內地保險的部分保費。

李夏茵又稱，局方與醫管局每月有定期會議，檢視醫管局各方面的績效，包括招聘、人手流失等，同時要求醫管局提交指標，嚴肅跟進醫管局的管治問題。

醫務衞生局副局長李夏茵（余俊亮攝）

在今日（13日）立法會特別財委會會議上，民建聯的李世榮說，本港公營牙科服務不足，關注政府可否資助長者分流到內地牙科醫院，同時爭取長者醫療券能夠全面在大灣區內使用。

李夏茵則回應說，明白長者對牙科服務的需求，但現時人手不足，增加有關服務會有難處，長者可用醫療券在本港看牙醫，當局亦積極研究可否在大灣區內使用醫療券。

勞工界的周小松認為，政府應修改牙科治療師的職能，讓他們可為成年人提供治療，同時增加相關學額。

醫務衞生局常任秘書長陳松青說，政府會因應服務需要，增加牙齒衞生員、牙科治療師及牙醫的培訓，稍後修訂牙醫註冊條例時，會一併加入相關建議，希望今年下半年將修例提交立法會。

政府關注醫管局人手短缺問題

另外，選委界的陳凱欣指出，近年醫生流入數目上升，即使有醫科生補充，但整體仍然出現負增長，關注除了移民潮等因素，會否因醫管局的管治問題導致人手流失。

李夏茵則指，醫管局近期已到海外招聘非本地畢業生，當局已要求醫管局定期提交相關數據，而除了前線人手流失，管理層同樣有流失，當局會適時跟進；其他例如醫管局承諾減少專科門診的輪候時間，希望可逐步提升工作表現。

選委界的馬逢國關注，近期公立醫院醫療設施出現的多宗事故。醫管局行政總裁高拔陞表示，近一個月已檢視不同手術室的醫療儀器及懸掛性儀器，早前亦已公布成立檢討委員會，預料3個月內完成工作，屆時會作匯報及提出建議。

疫情影響收入　逾四成基層求醫意欲低　宏利推醫療劵助2000市民【醫療劵】調查指近六成長者使用醫療劵　遭收取不合理費用註冊中醫學會籲中醫診所延長服務時間　促政府增醫療劵金額近700長者曾於港大深圳醫院使用醫療劵醫管局長遠或改職業物理治療系實習模式　業界憂影響實習過程質素醫管局保送免學費負笈英國　足療師視覺矯正師學成須公院工作5年搶人才｜醫管局4月倫敦招醫生　年薪89至180萬港元　交稅少過英國
長者醫療券
醫療券
醫院管理局
醫務衞生局