醫療券｜適用範圍擴至營養師、言語治療師等　買助聽器等可受惠

衞生署今日（27日）公布，由明日（28日）起，長者醫療券計劃的適用範圍將擴展至涵蓋四類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員，即聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，所提供的基層醫療服務，以及經他們專業評定後並提供的醫療設備，例如助聽器等。



衞生署今日（27日）公布，由明日（28日）起，長者醫療券計劃的適用範圍將擴展至涵蓋四類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員。（資料圖片／歐嘉樂攝）

特首李家超在去年《施政報告》提出優化醫療券計劃，當中包括擴大長者醫療券的適用範圍至參與「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師所提供的服務。

衞生署今公布，由明日起，醫療券計劃的適用範圍將擴展至涵蓋四類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員，即聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，所提供的基層醫療服務，以及經他們專業評定後並提供的醫療設備，例如助聽器等。

連同四類新的醫療專業，合資格長者將可使用醫療券支付共14類醫護專業：即西醫、中醫、牙醫、護士、物理治療師、職業治療師、放射技師、醫務化驗師、脊醫、註冊名冊第一部分註冊的視光師、聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師所提供的基層醫療服務。

截至今年三月底，合共超過11,000名香港醫療服務提供者已登記參與醫療券計劃。合資格長者可以在遍布全港18區的超過33,000個服務地點使用醫療券。

署方預計，擴展適用範圍可惠及接近170萬名合資格長者。政府呼籲「認可醫療專業註冊計劃」認可醫療專業團體註冊的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師向衞生署登記參與醫療券計劃，為長者提供更多私營基層醫療服務選擇。

至於《施政報告》中另外兩項醫療券計劃優化措施，包括容許配偶共用醫療券和在為期三年的先導計劃下有條件地向長者額外發放500元醫療券金額，署方補充，政府正積極研究相關細節，並會適時公布詳情，以期在今年內推出措施，進一步鼓勵長者更有效使用私營基層醫療服務，支援長者的醫療需要。