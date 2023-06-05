蔡玉玲查冊案　法官指無理由將真誠調查排除在外　終極上訴得直

香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，在製作元朗7.21襲擊事件專題時，被指進行車牌查冊時作出虛假陳述，經審訊後被裁定罪成並遭罰款。她早前向終審法院提出終極上訴，終院今(5日)頒佈判辭，終院認為，沒有理由將真誠的新聞調查排除在「其他有關交通及運輸的事宜」以外，因此，蔡申請證明書的用途陳述不屬虛假陳述，一致裁定蔡上訴得直，撤銷其定罪及懲罰。



選項字眼不清晰亦不明確

終院在判辭又指，新聞調查針對車輛的註冊車主與其車輛的使用，與某罪行有可能的關聯，而運輸署的選項當中，「其他有關交通及運輸的事宜」一詞不清晰和不明確，下級法院裁定蔡明知而作出虛假的陳述，對蔡造成實質及嚴重的不公。

本院得出結論，下級法院在裁定控方在要項的爭論點上勝訴屬正確的判決，因為署長有權要求上訴人陳述她索取車輛登記細節的理由。但就裁定上訴人在虛假性和她是否知悉的爭論點敗訴屬錯誤的判決，因為她就涉案車輛的使用所進行的新聞調查，確實屬於「其他有關交通及運輸的事宜」這一廣泛的概括類別；即或不然，指稱她明知該陳述是虛假的亦不是一個不可抗拒的推斷。 終審法院就蔡玉玲案判辭

上訴人蔡玉玲2021年在裁判法院被裁定兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪成，指她在2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而在要項上作虛假陳述，即表示她申請證明書，是用以作交通及運輸事宜，被判罰款6000元。蔡曾向高等法院提出上訴，但被駁回。

蔡主要提出兩項法律爭議，包括：根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》的第4(2)條，運輸署署長是否可因申請查冊與交通及運輸事宜無關，而拒絕申請；第二項爭議為：如何詮釋「交通及運輸事宜」，是否包括涉及使用車輛而進行的記者調查。

此外，蔡亦爭議她為採訪而查冊並作出陳述，卻被裁定是「明知」而作出虛假陳述，認為這構成實質和嚴重不公，因而要求推翻原審裁決。

蔡的律師早前陳詞指，根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》的第4(2)條的用字，署長無權拒絕，並指條文的立法原意為公眾可取得相關資料。蔡一方亦指，她當時的調查涉及事件中運送武器的車輛，屬「交通及運輸事宜」。此外，記者作此偵查報道已有一段日子，蔡查册時亦使用真名，因此她不可能明知地作出虛假陳述。

律政司回應指，申請表格中的用字清晰，記者調查不屬「交通及運輸事宜」。

案件編號：FACC 2/2023

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)