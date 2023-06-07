公院塌物｜揪800多處須維修　追究聯合醫院手術燈墮下承辦商責任

聯合醫院手術室今年二月一盞手術燈突然從天花塌下，當時醫管局急召開記者會指，初步調查後發現，涉事手術燈供應商保養維修出現問題。醫管局行政總裁高拔陞今（7日）表示，據現時調查報告指出，該承辦商保養維修不符合標準及有不足之處，會啟動法律程序追究責任。



至於負責醫管局所有醫院樓宇勘察的承辦商又會否追究責任呢？高拔陞未有正面回應，僅指相關承辦商有按合約要求進行三年一檢，但因新冠疫情，承辦商與醫院同事約時間進行樓宇勘察不太順暢，重申會按每個個案跟進有否涉承辦商的問題，如不合符標準一定會跟進。



聯合醫院手術室在2月18日發生罕見手術燈墮下事故，事件中一名麻醉助理受傷。當時醫管局急急就事件召開記者會，指涉事的承辦商Getinge Group Hong Kong Limited的保養維修出了問題，對承辦商表現非常不滿，會保留追究權利。

事隔三個月多，醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會今公布報告，醫管局行政總裁高拔陞指對聯合醫院手術燈承辦商表現非常不滿，指無論是醫管局邀請的獨立專家及承辦商初步報告都顯示，承辦商保養維修不符合標準及有不足之處，因此醫管局會按合約相關程序，啟動法律程序追究責任。

↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓



至於其後多間公院接連出現塌物事故，負責醫管局醫院樓宇勘察的承辦商富士達建築及工程顧問有限公司又會否追究責任呢？高拔陞未有正面回應，僅指相關承辦商有按合約要求進行三年一檢，惟亦指因新冠肺炎疫情，承辦商與醫院同事約時間進行樓宇勘察不太順暢，重申會按每個個案跟進有否涉承辦商的問題，如不合符標準一定會跟進，「如無跟程序又或者令醫管局有捐失，醫管局一定會跟進。」

他又提到，自葵涌醫院出現冧石屎後，醫管局已巡視七個聯網的公立醫院樓宇安全，相關工作已大致完成，至今已維修了800多個地方，當中不少只是輕微損毀又或者進行預防性維修。不過，他直言，由於不少公院成立了很多年，加上雨季將至，故會按委員會建議在樓齡較長的樓宇進行較密的檢查，而即將成立的安全委員會亦有助醫院得悉，什麼位置允為高危而需要多加檢查。

↓↓葵涌醫院冧石屎↓↓



↓↓青山醫院冧石屎↓↓

