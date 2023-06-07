公院塌物｜委員會提23建議包括頻密檢測高危點　另倡增醫學工程師

多間公立醫院早前連環爆出冧石屎等事故，醫管局因此成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，今日（7日）交代報告內容及建議。委員會主席溫文儀表示，經視察後委員會提出了23項建議，當中包括增聘醫學工程師以監督風險級別IV的醫療儀器，預料或要增聘一倍的醫學工程師人手以應付相關工作量。



另外，就各樓宇結構安全，他表示，現時規定三年一檢並不安全，認為各聯網應按樓齡、使用量、結構/建築物料的獨特性、剝落記錄及風險狀況，為樓宇訂立「週而復始保養計劃」及「編訂時序的規劃保養」計劃 。



醫管局今年3月6日公布成立檢視委員會檢視公立醫院醫療儀器及設施的保養維修、應變及整體管理、溝通機制。 醫管局指，委員會先後召開九次會議及實地考察七間醫院，聽取員工及業內專家意見，就加強保養醫療儀器、內部員工勘察樓宇安全及引入科技等，並提出23項建議，以保障病人及員工安全。

增聘醫學工程師協助監督維修

據檢討委員會的報告指出，現時醫管局不會安排醫學工程師在場參與保養維修服務，全依靠保養承辦商在完成保養維修服務後會提交服務報告，惟簽署報告的前線臨床員工對醫療儀器的保養及驗收保養服務的程序沒有技術知識或培訓。至於有相關培訓的聯網醫學工程師有80%至90%的工作時間要為醫療儀器的採購提供技術支援，少部分時間參與監督保養維修。

檢討委員會的報告亦發現，醫管局總部及聯網的醫學工程師工作重疊外，他們的工作範圍、角色和職責並未有明確界定。另外，醫管局並無程序核實在現場提供保養維修服務的承辦商人員的資歷。

有見及此，檢討委員會建議由醫學工程師處理及簽署選定風險級別 III 及所有風險級別 IV 的醫療儀器的保養維修服務報告，而前線臨床人員則在保養維修服務後進行功能測試。醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會主席溫文儀解釋，由於醫管局每年進行超過351,000次的醫療儀器維修保養，即每間醫院每日平均都有33至34次，故如相關工作量甚大，有必要增聘醫學工程師人數以應付相關工作。

至於要增加多少人手，他預料，或要增聘一倍的醫學工程師人手以應付相關工作量。醫管局行政總裁高拔陞補充，為減輕聯網的醫學工程師的工作量，局方亦會增加統一採購，明白現時不同行業都出現缺人情況，如發現招聘人手的進度未如理想，會利用科技等儀器以減低工作量。

就樓宇安全結構方面，委員會則建議改用內部員工進行安全檢驗。溫文儀解釋，因醫管局樓宇檢查結構保養人數有740人，而現時外判予承辦商的人力都只是20至30人，認為如由醫管局增聘人手後再自行負責樓宇安全檢查，可以更理順現行檢查樓宇安全程序，「希望佢地當𠵱度好似自己屋企咁，增加佢地對樓宇安全責任感。」他亦指，內部員工對臨床運作較為熟悉，可以對樓宇安全進行直接監控。他補充，現時由一個承辦商負責所有公院樓宇勘探並不合適，同意日後類似的項目可以分拆標書。

葵涌醫院石屎剝落顯示「三年一檢」不可行

溫文儀亦指，現時以三年一檢進行樓宇勘探不可行，以葵涌醫院石屎剝落的事件為例，外聘顧問在2022年1月19日曾交報告指未有發現石屎剝落情況，惟事後因出現滲水事宜故至今年3月發生石屎剝落。委員會曾向資深測量師查詢，要多久才可以透過勘探得悉石屎因滲水而有剝落危機，獲回覆指即使在事發前六個月進行勘探亦未必可以得悉。

他建議不為樓宇檢查定硬性標準，各聯網應按樓齡、使用量、結構/建築物料的獨特性、剝落記錄及風險狀況，為樓宇訂立「週而復始保養計劃」及「編訂時序的規劃保養」計劃 ，「如涉及滲水嘅地方，可能要少過六個月就檢查一次。」

高拔陞表示，員工及病人安全是醫管局最重要考慮，會盡快執行相關建議。另外，醫管局亦會在各醫院成立安全委員會（Hospital Safety Committee），由院長做主席，另外行政事務同事亦會加入，並會定時邀請臨床同事反映意見，合力監察醫院的情況。

另外，委員會另一重點建議是使用更多的科技協助樓宇勘探，醫管局策略發展總監程偉權表示， 現時醫管局亦有科技協助樓宇勘探，但未來會增加使用無線濕度感應器等。另外，醫管局用會與本地大學機構合作，應用新技術監測建築物及設施的保養狀態，包括壓電陶瓷傳感器、探地雷射等，監察石屎及天花情況，但現時仍要與大學教授商討可以如何處理。

彭鴻昌：雖會增人員工作量但都是值得

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，相關報告十分全面，相信要落實難免會加重前線醫護及醫學工程師的工作量，但認為如為工作環境較為安全都是值得。不過，他認為醫管局亦可考慮監察海外的一些醫療儀器的安全指示，以聯合醫院手術燈為例，在未跌下前外國已有類似事故。他續指，雖然外國的事故不屬安全警示級別，但已是「黃燈」，認為如醫管局可以在留意到安全指示後就增加對相關儀器的監察則更好。



工程師學會會長卜國明表示，現時全港醫學工程師的人數不多，由於不掌握醫管局現時有多少名醫學工程師，故難以評論可否在短時間內可以完成招聘，「如果佢而家得10個，要請一倍去到20個咁樣咁應該冇問題嘅，但如果佢話依加已經有50個，咁就可能有啲困難。」他又指，監督醫療儀器的維修工程不可由一般工程師負責，因醫療儀器涉及的工程程序很專門。

醫管局表示，現時共有15名醫學工程師。

委員會醫療儀器保養維修建議：

1.醫學工程人員應按醫療儀器的風險級別，在場監督承辦商的保養維修工作



2.擴大醫學工程人員的編制並制定程序，檢查及監督承辦商的保養維修工作



3.採購新醫院的醫療儀器以及主要的保養維修合約，應在聯網的參與下，由總辦事處集中處理



4. 醫管局應設存庫，完整地儲存所有醫療儀器的相關手冊



5.建立系統去核實承辦商儀器保養維修人員身份，亦須要求承辦商定期進行自我評估



6. 利用資訊科技將保養維修服務的工作流程數碼化



7. 聯網的醫學工程人員應專注於醫療儀器的保養維修，而文職人員可提供行政支援



8.加強醫療儀器保養維修人員的專業發展和培訓



委員會設施保養維修建議：

1.按樓齡、使用量、結構/建築物料的獨特性、剝落記錄及風險狀況,為樓宇訂立「週而復始保養計劃」及「編訂時序的規劃保養」計劃



2.清晰界定醫管局總辦事處和聯網/醫院設施管理人員的角色及責任 3. 利用資訊科技方案,全面記錄樓宇檢驗及維修情況;運用新科技的工具/儀器 對樓宇狀況進行檢驗、監測及評估;以科學方法分析針對漏水/滲水的根本原因



4. 七個聯網應各自透過一個仔細監察的過渡期,逐步建立一支由不同界別的建築 專業人員組成的團隊



5. 擴大聯網/醫院和總辦事處的人手，達致由內部員工負責樓宇狀況勘察及對樓宇安全檢驗進行直接監控的目標



6. 為聯網/醫院設施管理團隊提供專業培訓及加強職系管理



↓↓葵涌醫院冧石屎↓↓



↓↓青山醫院冧石屎↓↓



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓

