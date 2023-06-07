年屆四旬新紮師兄憶投考困難　妻子一度擔心子女受欺凌反對

近年投考警隊數字下跌，招聘出現困難，但亦不乏有志者加入。年過四旬的警員陳悅晉接受新一期《警聲》訪問表示，曾從事逾20年玻璃安裝工程，經曆2019年反修例事件及公司裁員的陰霾後決意投考警隊。他指，作為中年人士加入警隊並非易事，需要鍛煉體能及重拾書本，妻子更因擔心子女受欺凌一度反對，但仍無阻他加入警隊的決心。



陳悅晉於公餘時間進修，克服各種困難加入警隊。（香港警務處資料圖片）

年屆中年投身警隊難 須鍛鍊體能

根據新一期《警聲》訪問，陳悅晉剛於警察學院畢業，現駐守黃大仙警區軍裝巡邏小隊。43歲的他育有一子一女，投身警隊前從事玻璃安裝工程逾20年，當時已晉升至主管級別。他指，2019年發生反修例事件，示威者四處破壞，摧毀其安穩的生活，直至2020年初，他因公司經營困難而被裁員，於是決意加入警隊。

已屆中年的陳悅晉表示，加入警隊的路途並不平坦，學歷及體能方面需面對眾多年輕競爭者的挑戰，太太亦擔心子女會因此受欺凌而反對他投考警隊，兩人更為此多番爭執。為達成目標，他須逐一克服困難，先找兼職工作解決生計問題，再於公餘時間進修，經常抽空跑步鍛鍊體能，以達到入職要求。其投考的堅毅最終打動太太，支持他追尋警察夢。

陳悅晉與家人分享結業的喜悅。（香港警務處資料圖片）

中年重拾書本非易事 同學為其補習

陳悅晉於去年獲取錄，接受為期27周的學警基礎訓練課程，當中仍要面對不少挑戰，尤其人到中年要重拾書本並非易事，他坦言：「當時考試成績未如理想，非常擔心無法畢業。」他表示，幸獲當時的班主任給予鼓勵和分享讀書心得，更安排學術表現較佳的同學晚上為他補習，協助他順利取得理想成績，如願加入警隊。