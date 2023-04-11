遊港內地男的士遺失銀包速報警　香港警察一個行為獲激讚：好感動

到外地旅遊一但遺失證件，不但會影響行程，分分鐘連屋企都返唔到!而日前有來港旅遊的內地男於社交平台上表示，自己遺漏了銀包在的士上，內裡除了有往返內地的港澳通行證、身份證、銀行卡外，還有大約「7k的現金」，就此他向警方報警，而對於警方的辦事能力和效率，則讓樓主大讚「很熱情很負責」，更表示「真的很感動」!



(圖自小紅書)

近日，一名內地男於社交平台上發文指，自己於來港旅遊的第二日，不小心將銀包遺留在的士上，而當時銀包裡有「港澳通行證、身份證、銀行卡還有大概約7K的現金」。他表示於香港遺失通行證「真的是很麻煩很麻煩」的事，不但前前後後到了警局「幾次報案填補信息」，而且這次旅遊的日子亦剛好撞正中旅社復活節假期，並不能辦理臨時通行證，所以連續幾日都「處於很焦慮的一個狀態」。

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但樓主超幸運地於遺失銀包的第三日，便收到警局的電話稱「錢包找到了」，讓他攜帶能證明他身份的證明文件領取。於文中樓主不但對該位路不拾遺的的士司機表示超感激外，更表示「不得不表揚香港警察的辦事效率」。他大讚香港警察「很熱情很負責」，警察竟將他的證件和現金井井有條地案類別放在檔案袋裡，更讓他們點金額的數量，讓他當時看到都感到「真的很震驚」，而領回銀包後，警察更親自送他們到門口，令樓主高呼「真的很感動」!

對於香港，樓主文末表示經過這次的經歷「我對香港的印象又增加了一份濾鏡」，更大喊「我愛香港」，以表對香港的喜愛之情。而網民看到樓主的經歷後，指「真係 每一次係出面唔小心跌咗銀包都可以搵返，我真係覺得香港人好善良」，「上次去港迪都跌咗條金條都畁職員執返」。有網民則表示香港人之所以會路不拾遺是因「主要是香港不會貪心，因為覺得好心會有好報」，「是因為他們那邊撿錢犯法」。

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網民更指「覺得hk的公務人員職業素養真的滿高的」，大讚「香港警察是全世界範圍內最好得警察」，而有網民亦笑指若相反「如果在大陸丟會怎樣」，網民回則答說「丟就丟了」，更分享「之前深圳北丟過一次，監控都看到了，警察都說找不回」，「報案後警察讓你去等消息，讓後石沉大海」。