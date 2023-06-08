聯合醫院墮手術燈｜醫管局不排除更換承辦商　按合約條款追究責任

聯合醫院手術室在2月18日發生罕見手術燈墮下事故， 醫管局完成檢視醫療儀器及設施保養維修報告，認為就高風險醫療儀器保養要加強內部監督機制。醫管局策略發展總監程偉權今日（8日）在電台節目稱，涉事手術燈承辦商在懸掛過程及工序未有跟足維修手冊，包括發現手術燈螺絲鬆脫時，未有作出更換而只作扭緊。



程偉權指，醫管局正研究根據合約條款追究，包括法律選項，又不排除會更換承辦商，但他解釋，該宗事故涉及原廠保養，而醫管局共有41萬件醫療儀器，每個儀器的設計均有獨特性，採用原廠保養亦是為了保障維修質素。



▼6月7日 公立醫院物品墮下事故報告公布▼



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多間公立醫院早前連環爆出冧石屎等事故，醫管局「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」周三（7日）提出23項建議，包括增聘醫學工程師以監督高風險級別醫療儀器。對於聯合醫院手術室手術燈墮下事故，醫管局行政總裁高拔陞指表示對承辦商表現非常不滿，指無論是獨立專家及承辦商的初步報告都顯示，承辦商保養維修不符合標準及有不足之處。

程偉權今日在電台節目稱，涉事手術燈承辦商在懸掛過程及工序未有跟足維修手冊，其中一點是，該款手術燈如有螺絲鬆脫時，應作更換，但本身是原廠承辦商的員工未有更換，只作扭緊，不符工序規定要求。

程偉權指，醫管局不排除對承辦商作出追究，包括追討損失等，但細節仍在研究中。他稱，不排除會更換承辦商，日後醫管局會按委員會建議，派工程師現場督導醫院的高風險維修工程或重要工序，但他強調聯合醫院事故涉及原廠保養，而醫管局共有41萬件醫療儀器，每個儀器設計均有獨特性，採用原廠保養是為了保障維修質素。

↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓

