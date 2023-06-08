器官捐贈｜立會衞生事務委員會擬7.29赴穗考察器官移植大數據中心

香港與內地正商討在兩地建立恆常器官移植互助機制，繼醫衞局及醫管局醫生早前到廣州國家衞生健康委員會人體組織器官移植與醫療大數據中心視察後，立法會衞生事務委員會亦計劃在7月29日往內地考察，當中包括參觀中國器官捐獻與移植發展博物館及了解內地人體器官移植工作情況。



港府正與內地商討跨境器官移植恆常化。（視覺中國圖片）

立法會醫療衞生界議員林哲玄早前向衞生事務委員會建議，安排委員前往廣州器官移植大數據中心進行職務考察，以了解內地的器官捐贈、分配、移植，以及相關制度、系統等的運作。有見及此，立法會秘書處邀請衞生事務委員會在7月29日前往廣州國家衞生健康委員會人體組織器官移植與醫療大數據中心進行職務考察。

相關職務考察的目的，分別為了解器官移植大數據中心如何透過電腦系統管理全國的器官捐贈者及受贈者的資料，以進行器官分配；掌握內地近年人體器官捐獻與移植工作的發展；及就兩地建立恆常器官移植協作機制交換意見。

據初步擬定的行程，當日會由上午出發廣州，而下午則參觀器官移植大數據中心，當中包括參觀中國器官捐獻與移植發展博物館及了解內地人體器官移植工作情況，傍晚則會回港。

立法會秘書處亦指，會進一步聯繫上述中心，行程或會作出調整。另外，秘書處亦請委員考慮除事務委員會委員外，是否同時邀請其他議員及政府當局代表參與是次考察。