屍肝捐贈今年暫9宗 64人急需換肝 受惠者盼市民續支持
政府建議中港器官捐贈互助，引來社會討論。截至昨日（5日）由屍肝捐贈暫得9宗，而過去每年平均有35至40宗。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳表示，本港肝臟移植人數今年減少，她重申器官捐贈救的不只是一個人，而是一個家庭，呼籲市民支持器官捐贈。目前有64名病人等換肝，大部份患者只可等一至三個月。
曾接受屍肝移植續命的受贈者說，至今仍十分感激捐贈者家屬的決定，「好感激佢哋，令我得到呢個肝。」對於近日取消器官捐贈的風波，同樣是肝臟受贈者的肝臟移植協康會會長黃龍輝表示，自己尊重每個人的決定，「但如果你當初選擇願意器官捐贈係希望可以幫人，你取消時就諗下點解做依個決定。」
成功獲屍肝移植 康復者：好感激捐肝者家屬
瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳表示，雖然疫情在復常後，醫療服務已回復正常，惟本港肝臟移植人數仍按年下跌，今年截至昨日（5日），由遺體捐贈的屍肝個案只有9宗，較過去每年平均約35至40個屍肝，不足一半。
七年前接受肝臟移植的謝先生，因先天肝功能欠佳，需要長期服藥，直至一次因發現肝酵素過高，入院治療後獲告知需接受肝移植。等肝期間謝先生一直長期臥床，身體逐漸腫脹，體重由70公斤增至90公斤，生命危在旦夕。
不過，謝先生幸運在等待超過一個月後，獲得適合的屍肝移植，手術亦非常成功，令他續命至今。他說，非常感謝作出捐屍肝決定的死者家屬，「好感激佢哋，令我得到呢個肝。」
換肝者團體：患者得知一個月都無一宗後會十分難受
肝臟移植協康會會長黃龍輝同樣是肝臟受贈者，他幸獲得親人活體器官捐贈才可延續生命。他表示，自復常協會有到過醫院探訪等候肝臟移植的患者，當中有患者因膽道閉鎖，等換肝等了兩年，至今仍未能換肝。他慨嘆，有時候患者在得知一個月都沒有一宗肝臟移植後，都會十分難受，故協會亦會身體力行到不同地方設街站，望呼籲更多市民支持器官捐贈。
對於近日器官捐贈名冊出現「取消潮」，黃龍輝則指，自己尊重每個人的決定，認為每個人都有權利選擇是否捐贈器官，「但如果你當初選擇願意器官捐贈係希望可以幫人，你取消時就諗下點解做依個決定。」
64名病人等換肝 大部份患者只可等一至三個月
現時本港等待肝臟移植的名冊上有64名病人，當中七成為乙型肝炎患者，主要是50多歲的長者。黃楚琳指，近年愈來愈多人患上脂肪肝、加上攝取過量酒精導致肝硬化等，使求肝人數增加，肝移植一直「求過於供」。
黃楚琳補充，等候肝臟移植的人數比腎臟少，是因為大部份患者最多只可等一至三個月，如等不到換肝就會過身。她慨嘆，現時病房中有一半是已換肝的病人，另一半是等換肝的病人，「可能訓醒隔離嗰個病人唔見咗，去咗ICU（深切治療部）。過多幾日，護士就同你講佢過咗身。」
現時損贈者需合符合18歲以上及60歲以下、有良好的肝功能質素的要求，而等候器官移植的病人則要根據末期肝病模式指標（MELD score）排換肝次序，其後再就血型、死亡風險及緊急性等因素配對合適肝臟。黃楚琳重申，器官捐贈救的不只是一個人，而是一個家庭，呼籲市民支持器官捐贈。