器官捐贈｜心臟移植受贈者：簽個名　因為有機會需要器官嗰個係你

飛機工程師曾永鏗25年前植入了心臟除顫器，隨着年紀增長心臟功能變差。60多歲時需要換心臟，等合適心臟過程中醫生曾判斷再過7個月，身體狀況就會變為不適移植心臟。他在等心過程十分辛苦，「喺度諗緊條路點行，因為當時嘅情況個心捱多一年都未必得。」



幸好等待一年左右便有合適的心臟供移植，曾永鏗形容是「死過翻生」經歷。對於近月有市民取消登記器官捐贈，他認為市民顧慮太多，「簽個名，因為有機會需要器官嗰個係你。」



葛亮洪心臟內科病房經理鄭嘉恩（左）與心臟受贈者曾永鏗（中）及馬暢初呼籲市民登記器官捐贈。（林靄怡攝）

香港器官捐贈數目一直不高，近月更因政府擬落實與內地建立跨境器官移植機制，有人呼籲已登記器官捐贈人士取消登記。近半年有5,785人取消器官捐贈登記，但半數根本未曾登記，醫務衞生局指不尋常，特首李家超下令執法部門調查。

心臟受贈者曾永鏗任職飛機工程師，約25年前突然暈低後，發現心律不整，其後植入心臟除顫器，但隨着年紀增長心臟功能變差。他形容最辛苦的時候無法安眠、呼吸不暢順，甚至無法下床，要太太扶起身落床，「嗰時好似等死咁。」

曾永鏗指，等心過程十分辛苦，「喺度諗緊條路點行，因為當時嘅情況個心捱多一年都未必得。」加上當時已達60多歲，等心過程中醫生曾判斷再過7個月，身體狀況就會變為不適移植心臟。

幸好等待一年左右便有合適的心臟供移植，他形容是次為「死過翻生」的經驗，對於近日有市民取消登記器官捐贈，他認為市民顧慮太多，「簽個名，因為有機會需要器官嗰個係你。」他表示，香港等候不同器官捐贈的病人甚多。

如果人始終要走，入面嘅內臟仲係活生生、可以用，點解唔可以pass on （傳）畀二個人。 心臟受贈者曾永鏗

另一位心臟受贈者馬暢初約七年前因為不適求診，被診斷出心臟功能只剩下三成。雖然當時可以正常工作，但上落樓梯會喘氣，更有可能隨時暈低。 等待一年多後在57歲獲移植機會。

他在換心手術後，感覺十分良好，「覺得自己行啱咗一步。」他表示，捐贈者幫助的是並非只是而是病人的家庭、朋友圈，站在病人的角度看，他們好需要捐贈者的無私。

只要大家設身處地諗一諗，如果你係病人，你需要嘅係乜嘢。 心臟受贈者馬暢初

現有80人等候換心

葛亮洪心臟內科病房經理鄭嘉恩表示，截至今年3月31日，等候心臟人數達80人，但由遺體捐贈的心臟只有3個。她指，礙於心臟捐贈除了需要血型吻合外，身高、體重等亦為考慮因素，令每一位病人的等候時間不一。