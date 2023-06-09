小學生免費習泳計劃　泳會涉超收致教練比例不符　馬會泳總調查

由馬會慈善信託基金捐助、中國香港游泳總會統籌的「賽馬會小學生習泳計劃」，免費予不懂游泳的初小學生上堂學游泳。按計劃規定，教練及學員比例為1：6。有個別承辦的泳會涉懷疑超額收生，被發現最少10名學員習泳期間，僅得一名相信是教練在水中督導，被質疑罔顧安全，部份課堂時段更於救生員非當值時間進行，或令不熟水性的初小學童陷入險境。



馬會發言人回覆稱，已即時與泳總溝通及展開調查，並會嚴肅跟進事件。由泳總統籌的賽馬會小學生習泳計劃則表示，學員的安全永遠是首要考慮，如發現泳會涉及任何不當或違規行為均會嚴正處理，如調查屬實將進行處分，另將會加密巡查次數，以加強監察。



有個別承辦「賽馬會小學生習泳計劃」的泳會涉懷疑超額收生，最少有10名頭戴馬會計劃泳帽的學員在同一泳線，但附近只有一名相信是教練的男子在旁指導。（投訴人提供）

馬會規定教練與學生比例1:6 投訴指觀塘泳池班1:10

習泳計劃課程由香港賽馬會慈善信託基金捐助，由泳總統籌泳班的安排和管理，並由其轄下註冊泳會提供泳班及授課，課程合共20堂，每次1小時。根據馬會資料，課程的師生比例為1：6，即一名教練教授最多6名學員。

《香港01》接獲投訴指，有承辦的泳會於觀塘游泳池教班時，疑違規超收學童，5月下旬拍攝的片段所見，最少有10名頭戴馬會計劃泳帽的學員在同一泳線，但水中只有一名相信是教練的男子在旁指導。投訴人指，超額教班非個別情況，已持續一段時間，憂慮在欠缺足夠教練看管下，不熟水性的初小學生會發生危險。

一對十幾個，萬一有咩事睇唔晒，一個唔覺意，真係好危險。 投訴人

根據康文署公眾泳池租用條款，租用人在租用泳池期間，須安排足夠的工作人員，以監察及確保泳池內所有人士的安全及秩序。

租用無救生員時段教不諳泳術兒童習泳

另一段本月初拍攝的片段則顯示，泳池旁有15名戴上馬會計劃泳帽、身穿藍色訓練衣的學員在水中熱身，但該泳線僅有一名女教練及男教練在場從旁指導，池邊則有相信是家長從旁觀察。據了解，當時是傍晚時分，屬場內救生員休息的非當值時段，公眾泳客不得進入，但泳會則可使用已租用的泳線，投訴人認為不適合在無救生員時段安排小學生習泳，「啲小朋友唔識游水，你又唔睇實佢，又無救生員當值，泳會根本唔應該租呢啲時段教班，如果有咩事發生，又邊個負責呢？」

同日拍攝的另一片段則可見，泳線中段則有另一批學員正在練水，但目測年紀較大，且戴上天藍色泳帽，相信並非馬會計劃下的受惠對象。投訴人質疑，有非委托的泳會於馬會租用的泳線教班，有以馬會資源牟利之嫌。

本月初拍攝的片段則顯示，泳池旁有15名戴上馬會計劃泳帽、身穿藍色訓練衣的學員在水中熱身，但該泳線僅有一名女教練及男教練在場從旁指導，池邊則有相信是家長從旁觀察。（投訴人提供）

「賽馬會小學生習泳計劃」學員（紅圈示）上課期間，同一游線有另一批非計劃下的學員（藍圈示）習泳。（投訴人提供）

馬會：嚴肅跟進 非常重視課堂安全

馬會發言人回覆稱，已即時與泳總溝通及展開調查，並會嚴肅跟進事件。發言人強調，非常重視課堂的安全，所有參與的泳會須嚴格遵守計劃所訂立的《泳會須知》，對參與計劃教練的資格要求及課堂運作規則訂立明確指引，當中也列明課堂的師生比例必須為每班一名教練教授最多六名泳員，以確保課堂安全和教學質素。

發言人續說，為確保上述計劃會按程序進行，泳總有定期進行巡查，每星期巡查不同地區的泳班，並向馬會滙報結果。計劃也設有懲處機制，如發現有個別泳會或教練違反計劃規例，泳總會即時進行調查，如調查屬實將進行處分。

由香港賽馬會慈善信託基金起動及捐助，中國香港游泳總會聯合主辦的「賽馬會小學生習泳計劃」，免費予不懂游泳的初小學生上堂學水。（資料圖片）

泳總習泳計劃：報名系統設定每班只可收6名學員

由泳總統籌的賽馬會小學生習泳計劃回覆指，學員的安全永遠是首要考慮。計劃對參與泳會舉行泳班的師生比例有嚴格要求及清晰指引，每班師生比例必須為一名教練教授最多6名泳員，以確保課堂安全和教學質素，報名系統亦設定每班最多只可接收6名學員，並不容許超收。



發言人強調，有進行定期課堂巡查，每星期巡查不同地區的泳班。如發現泳會涉及有任何不當或違規行為均會嚴正處理，另將會加密巡查次數，以加強監察。

發言人又指，課堂所使用的康文署泳池泳線，由泳會直接向康文署申請租用，泳會在符合康文署的「公眾泳池租用條款及條件」下 （例: 50米池泳線，泳客容量最高25人），可混合其泳會的泳員一同上課，當中本計劃之課堂，必須符合師生比例 -即每班為 1 個教練教授最多6個泳員。