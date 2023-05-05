馬會與中國馬術協會延長合作　贊助在內地舉辦速度賽馬高級別賽事

香港賽馬會今日（5日）宣佈與中國馬術協會（中馬協）簽署合作框架補充協議，延長合作期限至2028年5月，共同促進和支持國家賽馬及馬產業發展。 馬會計劃贊助中馬協在合適的場地，為已適當註冊賽駒舉辦速度賽馬高級別賽事，並為內地速度賽馬領域的行業標準提供技術建議，以及在粵港澳大灣區的合適場地中舉辦馬術賽事。



馬會於2020年與中馬協簽訂為期五年的協議，支持協會建立一套適合內地馬術行業發展需要的人才培訓課程。馬會同時向中馬協提供資金支援，在全國普及和推廣相關課程。

雙方簽署補充協議，延長合作期限至2028年5月。馬會計劃贊助中馬協在合適的場地為已適當註冊賽駒舉辦速度賽馬高級別賽事，並在賽事期間為受邀的行業人士提供技術工作坊，以提升其技能；馬會亦將透過參與中馬協速度賽事委員會，為內地速度賽馬領域的行業標準提供技術建議。

馬術賽事方面，馬會計劃與中馬協及相關省市馬術協會合作，在粵港澳大灣區的合適場地中舉辦馬術賽事。雙方同意在馬術人才培訓上合作，包括為內地及香港青少年提供培訓或比賽的發展機會，馬會亦計劃聯同中馬協在大灣區舉行部份國際馬術聯合會（Fédération Equestre Internationale）中的技術官員培訓課程，共同支持內地及香港馬術人才發展。

馬會行政總裁應家柏表示，簽署補充協議可以鞏固雙方持續發展的伙伴關係，透過與中馬協攜手合作，有信心將為內地馬產業帶來重大裨益，並有助實現《全國馬產業發展規劃》中的目標和願景。他同時表示，是次與中馬協加強合作，足證馬會對貢獻國家發展的長期承諾，期待與中馬協合作，令國家馬產業得以進一步發展。