酷熱天氣｜馬會復辦首個黃昏賽1.3萬人入場　專人為馬匹灑水餵水

全球暖化下本港夏季酷熱天氣逐年增加，馬會指挑戰愈來愈大，故決定季尾日間賽事改在黃昏開始，首個黃昏賽事今日（4日）舉行，頭場賽事於下午4時、氣溫降至31度時開跑，馬會指現場溫度較過往日賽顯著下降，認為可進一步保障馬匹及賽馬參與者的福祉與安全，完善馬會應對酷熱天氣的措施。



馬會表示，首日黃昏賽事入場人次近1.3萬，投注額約15億元；將視乎今個夏季舉行黃昏賽事後的效果、各持份者的意見及因而產生的相應調整，再考慮在未來馬季繼續於6月和7月實施黃昏賽事安排。



首個沙田黃昏賽投注額約15億 本季尚有六次

馬會於今季的季尾階段合共編排了七次周日沙田黃昏賽事。首場賽事於下午4時正開跑，至於最後一場賽事，若當天是舉行10場賽事，尾場將於晚上8時50分舉行；若當天舉行11場賽事，尾場則於晚上9時半開跑。

馬會表示，首日黃昏賽事入場人次近1.3萬，投注額約15億元，形容改在黃昏開始無減場內熾熱氣氛，馬迷為參賽馬匹吶喊助威之聲此起彼落。

五招助馬匹降溫 短馬匹賽前賽後步驟

同時採取多項應對夏天酷熱天氣的措施，包括使用工業規模的噴霧風扇、縮短馬匹賽前和賽後的步驟、補充水份程序、降溫方法，以及專業獸醫緊密監察馬匹健康情況等。

馬匹相關的降溫措施：

•賽事起步位置、凱旋門及解鞍處均設有工業規模的噴霧風扇，為馬匹降溫

•馬房會提供水桶，在賽後為馬匹灑水降溫，以及讓馬匹喝水

•配鞍處的所有降溫設施在馬匹抵達前已開始運作，提升降溫效果

•解鞍處設有遮光紗網，以防陽光直接照射

•縮短馬匹賽前和賽後的步驟：將馬匹直接由設有冷氣的馬房運到配鞍處，毋須集齊才出發；所有參賽馬（頭馬除外）在賽事結束後將盡快往解鞍處使用降溫設施

•專業獸醫緊密監察健康情況

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今以酷熱天氣特別安排運作

馬會表示一直設有專責小組，成員包括專業獸醫及首席醫療主任等。專責小組按嚴謹制度，參照客觀指標，決定是否實施酷熱天氣特別安排 (Heat plan)，當中考慮的因素涵蓋天氣狀況，而這些氣象指標，同時也是勞工處考慮發出「工作暑熱警告」時所參考的因素。

今天的黃昏賽事也實施了酷熱天氣特別安排，馬會各團隊按嚴謹機制，採取全方位降溫措施，以減低參賽馬匹及騎師所承受的酷熱天氣壓力。

騎師相關的降溫措施：

•為騎師準備合適的飲品，包括冰塊、冷水、電解質飲品，以及專門用於協助運動員補充水份的飲品

•在騎師室及閘廂後放置散熱物品，如冰袋等

其他賽事相關員工的降溫措施：

•為戶外工作的員工進行熱壓力評估

•提供足夠的清涼飲用水

•為戶外工作員工設置上蓋或遮蔭處

•提供加強散熱的設備，包括便攜式風扇等

夏季天氣酷熱，馬會6月4日在沙田馬場舉行今季首個黃昏賽事，練馬師羅富全表示，相信對馬匹的健康和福祉會有更佳的保障。(馬會提供圖片)

練馬師羅富全：黃昏賽安排好適當

練馬師羅富全表示，在下午4時才上演黃昏賽事，再配合全面的降溫措施，相信對馬匹的健康和福祉會有更佳的保障。「在炎夏中午時，人出外跑步也會汗流浹背，對馬兒也是同一道理。我們應當以馬匹健康為先，因此黃昏賽的安排也很適當。」