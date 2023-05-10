杭州亞運｜馬會與亞委會簽備忘錄　為馬術項目提供技術支援

第19屆亞運會將於今年9月底在杭州，香港賽馬會今日（10日）與亞運會組委會簽署合作備忘錄，將為馬術項目提供生物安全、馬匹運輸等技術支援。



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香港賽馬會今日（10日）與 2022年第19屆亞運會組委會簽署合作備忘錄，為杭州亞運會馬術項目提供技術支援，將提供生物安全、馬匹運輸、馬房管理等共六項業務領域的支持。

合作備忘錄內容包括馬會提供以下六項對業務領域的支持：

1. 生物安全 – 對於無規定馬屬動物疫病區的維護和馬術項目生物安全控制，就相關協定和運作安排提供建議和現場支援；檢視亞組委的馬匹隔離檢疫設施並提供建議



2. 馬匹運輸 – 檢視馬匹運輸程序、設施和服務提供商，並向亞組委提供相關建議，以確保馬匹的安全運輸符合國際標準



3. 馬房管理 – 檢視亞運會馬術項目的馬房及提供建議；指派人員擔任馬房監督角色



4. 獸醫和釘甲服務 – 組成獸醫和釘甲匠服務團隊，提供必需要的臨床服務；檢視現場獸醫設施並提供建議



5. 場地運作 – 檢查馬術項目的場地設施、裝置和設備並提供建議



6. 國際持份者聯絡 – 為國際持份者的聯絡提供建議和支持



杭州常務副市長：衷心希望馬會充分發揮獨特優勢

杭州市委常委、杭州市政府常務副市長陳瑾致辭時表示，杭州亞運會馬術項目在國際及國內廣受關注，社會各界充滿期待，提到合作備忘錄的簽署標誌著雙方合作邁入更緊密、更全面、更系統的新階段，衷心希望香港賽馬會充分發揮獨特優勢，運用先進經驗，在生物安全、場館運行、人員培訓、國際聯絡等領域給予更多技術支援，助力杭州呈現一屆安全、精彩的亞運馬術比賽。

馬會行政總裁應家柏：打造最精彩馬術比賽

馬會行政總裁應家柏提到馬會憑藉全球公認的專業知識和經驗，以及香港一國兩制的優勢，長久以來為內地的馬匹運動及相關產業的發展作出貢獻，以助力國家實現中央政府頒布的《全國馬產業發展規劃》中的願景，同時為國家創造經濟和社會價值。他指杭州亞運會無疑是國家最重要的國際體育盛事之一，將與桐廬馬術中心攜手，共同打造最精彩的馬術比賽。