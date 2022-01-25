北環線｜古洞站設計曝光　錦上路站旁建新站　未提能否跨月台轉車

港鐵早前預料，東鐵線古洞站工程將於明年動工，之後2025年於古洞站及錦上路之間，興建北環線主線，增向3個新站，並傾向以地底行車方式建造。

港鐵近日開設北環線官方諮詢網站，透露更多北環線細節。當中新建的古洞站，有更多設計圖片及資料曝光，古洞站將為地底車站，車站共有兩層，上層為車站大堂，下層為月台，車站出口設於地面，未來將有兩個主要出入口。

另外，北環線主線將會連接屯馬線的錦上路站至古洞站，惟網頁資料提到，新設的北環線錦上路站，擬設於現有屯馬線錦上路站旁。惟網站未有進一步解釋，在錦上路站加設新站後轉車安排。若新錦上路站是分開建造，意味北環線日後通車時，乘客或要「行多幾步」，未必能直接走過對面月台，換乘北環線及屯馬線。



北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的7個鐵路方案之一，項目包括在東鐵線落馬洲支線上增建古洞站，以及在古洞站與錦上路站之間興建北環線主線，連接東鐵線及屯馬線，並於新田、牛潭尾及凹頭興建三個中途站。

北環線路線概念圖（港鐵網站圖片）

北環線地底行車對重要生態價值地點影響相對短暫

早前港鐵透露，北環線傾向採用地底走線。港鐵於網站就地底行車方案作進一步解釋，指地底走線對環境，包括周邊生態，尤其具重要生態價值地點的影響相對較短暫，而且對地面空間發展的影響同樣較小。

港鐵指，經初步評估及考慮各項因素後，認為地底走線方案對北環線是一個可持續發展的方案，可回應持份者的意見，因此會以地底走線為基礎，再作進一步技術研究和設計，之後實際走線及車站選址會於稍後公布。

古洞站設兩主要出入口

網頁又介紹，古洞站為地底車站，一共有兩層，上層為車站大堂，底層則為島式月台，車站出口則設於地面，分別位於車站的東面及西面，東面出入口將連接古洞北市中心擬建的休憩用地；西面出入口則會鄰近日後的街市及公共交通交匯處。

北環線錦上路站擬設於現時屯馬線錦上路站旁（港鐵網站圖片）

北環線錦上路站建於屯馬線錦上路站旁邊

北環線完成後，錦上路站將成為轉車站，連接北環線及屯馬線。不過據港鐵諮詢網頁介紹，北環線錦上路站擬設於現時屯馬線錦上路站旁，將鄰近錦田河、錦上路站物業發展項目及錦田南發展的住宅用地。若兩站屬完全不同結構，意味日後北環線建成後，乘客於錦上路站換乘北環線及屯馬線時，或要「行多幾步」，未必能於同一月台層轉乘屯馬線。